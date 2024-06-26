Взорвём Крымский мост, и война остановится – экс-посол Украины в США

Вадим Москаленко.  
26.06.2024 21:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Если Украина атакует Крым, взорвёт Керченскую транспортную переправу и перережет коммуникации, эскалация резко подскочит, но на словах, а не деле решится вопрос остановки широкомасштабных боевых действий.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина атакует Крым, взорвёт Керченскую транспортную переправу и перережет коммуникации, эскалация резко подскочит,...

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«Украинская операция по деоккупации в Крыму сразу перевернёт пирамиду. Я понимаю, что это очень сложно, но хочется верить, что это возможно. Если будут отрезаны поставки вооружений по Крыму и будет комплексная операция – не только военная, она включает очень много компонентов. Я вижу, подготовка теоретическая ведётся уже сейчас, это не секрет для русских. Ясно, что одним из компонентов является уничтожение керченского мостового перехода», – сказал Чалый.

«Если это произойдёт, это сразу же перевернёт ситуацию. Сразу поднимется резко вверх эскалация на словах со всех сторон, и потом очень быстро, на мой взгляд, решится вопрос остановки широкомасштабной войны», – уверен экс-посол.

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