Взорвём Крымский мост, и война остановится – экс-посол Украины в США

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Если Украина атакует Крым, взорвёт Керченскую транспортную переправу и перережет коммуникации, эскалация резко подскочит, но на словах, а не деле решится вопрос остановки широкомасштабных боевых действий.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская операция по деоккупации в Крыму сразу перевернёт пирамиду. Я понимаю, что это очень сложно, но хочется верить, что это возможно. Если будут отрезаны поставки вооружений по Крыму и будет комплексная операция – не только военная, она включает очень много компонентов. Я вижу, подготовка теоретическая ведётся уже сейчас, это не секрет для русских. Ясно, что одним из компонентов является уничтожение керченского мостового перехода», – сказал Чалый.

«Если это произойдёт, это сразу же перевернёт ситуацию. Сразу поднимется резко вверх эскалация на словах со всех сторон, и потом очень быстро, на мой взгляд, решится вопрос остановки широкомасштабной войны», – уверен экс-посол.