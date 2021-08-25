«Взрыв Балкан охватит большие пространства» – политолог

25.08.2021 09:22 (Мск), Москва, Елена Острякова

Европейская глобализированная элита может развязать войну на Балканах, чтобы избежать конфликтов на своей территории.

Об этом в интервью радио «Аврора» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейцы, особенно глобализированная часть европейских элит, – они не самоубийцы, чтобы юго-западное Средиземноморье пришло к ним. Они должны действовать так же, как они действовали в Первую мировую войну и до этого. Они будут действовать методом встречного пала. В наибольше степени для того, чтобы взорваться созрели Балканы», – считает эксперт.

Поджигателем войны, по его мнению, выступит Великобритания.

«Есть нюанс. Он называется Балканы. И его всегда можно поджечь. Это не Афганистан. Взрыв Балкан может стать отвлекающим маневром. Этот взрыв охватит очень большие пространства и будет системообразующим элементом переформатирование Европы. Но поджечь Балканы могут только британцы. Может быть и Косово поле, и Словения, и Большая Албания. Но зажигалка от этого исторического бикфордова шнура – у британцев», – сказал Евстафьев.