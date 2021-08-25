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25.08.2021 09:22 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Великобритания, Дзен, Политика
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«Взрыв Балкан охватит большие пространства» – политолог

Европейская глобализированная элита может развязать войну на Балканах, чтобы избежать конфликтов на своей территории....

Европейская глобализированная элита может развязать войну на Балканах, чтобы избежать конфликтов на своей территории.

Об этом в интервью радио «Аврора» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейцы, особенно глобализированная часть европейских элит, – они не самоубийцы, чтобы юго-западное Средиземноморье пришло к ним. Они должны действовать так же, как они действовали в Первую мировую войну и до этого. Они будут действовать методом встречного пала. В наибольше степени для того, чтобы взорваться созрели Балканы», – считает эксперт.

Поджигателем войны, по его мнению, выступит Великобритания.

«Есть нюанс. Он называется Балканы. И его всегда можно поджечь. Это не Афганистан. Взрыв Балкан может стать отвлекающим маневром. Этот взрыв охватит очень большие пространства и будет системообразующим элементом переформатирование Европы. Но поджечь Балканы могут только британцы. Может быть и Косово поле, и Словения, и Большая Албания. Но зажигалка от этого исторического бикфордова шнура – у британцев», – сказал Евстафьев.

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