Взрыв дома на Западной Украине. Есть жертвы

28.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Сегодня ночью в Дрогобыче – втором по величине городе Львовской области – взрыв уничтожил целый подъезд четырехэтажного жилого дома. Об этом сообщает местный ресурс «Галнет», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЧП произошло около трех часов ночи. По последним данным, спасатели обнаружили двух погибших, а также извлекли из-под завалов оставшихся в живых.

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Среди пострадавших 6-летний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 год.

По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв бытового газа.

«Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Сейчас мы устанавливаем, что могло повлечь обвал здания», – сообщил и.о. начальника полиции Львовской области Тарас Сабанюк.

Дрогобыч известен с 1238 года. В 1340-1772 гг. Дрогобыч был центром староства Перемышльской земли в Русском воеводстве, в 1918-1939 гг. – центр повята во Львовском воеводстве Польши.