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Взрыв газа на крыше дома в Крыму попал на видео
В субботу в обед в городе Щелкино на востоке Крыма на крыше девятиэтажного дома во время проведения ремонтных работ кровли, с нарушениями правил пожарной безопасности, взорвалось 2 газовых баллона и произошло загорание битумных материалов.
Об этом сообщает МЧС республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Существовала серьезная угроза повторных взрывов и распространения огня, так как на крыше находилось ещё 16 баллонов и строительные материалы. Сотрудники пожарной части эвакуировали жильцов дома, а также вынесли оставшиеся баллоны. Благодаря оперативным и слаженным действиям, огнеборцам удалось в кратчайшие сроки локализовать и ликвидировать пожар. Пострадавших и погибших нет. Площадь пожара составила 12 кв.м», – рассказал министр Сергей Шахов.
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