Взрыв «грязной бомбы» может прогреметь на Донбассе» – Корнилов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На территории ДНР и ЛНР огромное множество радиоактивных могильников возле шахт и предприятий, которые и раньше активно бомбила украинская артиллерия, однако сейчас на фоне висящего в воздухе нарратива о «грязной бомбе» и наличия у ВСУ западной техники, риски увеличиваются в разы.

Об этом в эфире «Белта» заявил политический обозреватель, историк Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Он объяснил, что – то, что метафорически называют «грязной бомбой», может быть просто распылением радиоактивных отходов, которых на Украине множество.

«Украина уже прибегала к провокациям в Донецке, когда в 2015 году они очень активно бомбили в одно и тоже место по радиоактивному могильнику Донецкого казенного завода химических изделий. То есть, по сути дела, это и была попытка применить ту самую «грязную» атомную бомбу. При этом параллельно Украина забросила такой фейк, причем через СБУ, никто этого не скрывал, через газету «Times», о том, что российские ядерщики ученые приехали в Донецк с тем, чтобы на базе этого могильника создать «грязную» атомную бомбу для использования против Украины. То есть, как вы понимаете, все серьезно», – отметил он.

«В одном Донбассе таких отходов, могильников, возле шахт каких-то и так далее, огромное множество. Поэтому у Украины есть все возможности для того, чтобы действительно где-то распылить, где-то взорвать что-то с контейнером, содержащим подобные отходы. И это серьезно. И этому надо противодействовать, предупреждать мир о возможных провокациях», – заявил Корнилов.