Взрыв магистрального газопровода в Чувашии больше всего не выгоден обрадовавшейся Украине – эксперты

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Газопровод Уренгой — Помары — Ужгород был сегодня атакован с двух концов.

Днем прогремел взрыв в Вурнарском районе Чувашии. До возгорания на газопроводе велись работы эксплуатирующей организацией.

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Версии о диверсионной атаке высказывали только блогеры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СК РФ возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. По версии следствия, недалеко от деревни Ямбахтино произошли утечка и возгорание газа – погибли 3 человека.

В результате происшествия транзит через Украину был полностью остановлен. Однако специалисты «Газпрома» пообещали починить газопровод за три-четыре дня.

Однако вечером якобы ВСУ обстреляли газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области. Это на сегодня единственное место, где российский газ входит на украинскую территорию (принимать газ через станцию «Сохрановка» Украина несколько месяцев назад отказалась) и направляется в сторону Европы.

Тут уж у многих закрутилась в голове сакраментальная фраза из телевизора «Совпадение? Не думаю». А самые продвинутые наблюдатели вспомнили латынь – Cui prodest?.

Эксперт по Белоруссии Юрий Баранчик сомневается в том, что обслуживающая организация в Чувашии оказалась действительно такой «поразительно криворукой». Он обращает внимание на то, что по странному совпадению, это все случилось как раз в тот день, когда Еврокомиссия решила вопрос с потолком цен на газ.

«И знаете, я не верю в такие совпадения. Смотрите: объявление о потолке цен, причем на любой газ, а не только российский; взрыв в Чувашии; весьма серьезные терки между Евросоюзом и Катаром, он заявляет, что пересмотрит предварительные соглашения с ЕС, цена на газ на TTF моментально прыгает с 1100 до 1260 долларов, ГИС Суджа бездействует, а Америка стоит вся в белом. Если кто-то после этого скажет, что в действиях Москвы и Вашингтона нет синхронизации по поводу усекновения экономики Европы, то я даже не найдусь, что на это ответить – типа, “не верь глазам своим”?», – написал Баранчик в своем ТГ-канале.

Однако нельзя сказать, что Европа осталась полностью без российского газа. Да, «Северные потоки» взорваны, трубопровод «Ямал-Европа» остановлен, но есть же еще «Турецкий поток», на основе которого в перспективе Россия и Турция хотели бы создать хаб. Пресс-секретарь правительства Румынии, сидящей на этой трубе, Дан Кэрбунару уже заявил, что взрыв на «Уренгой—Помары—Ужгород» на стране никак не скажется.

Таким образом, крайней оказывается Украина.

«У Украины других вариантов получения голубого топлива сегодня, по сути, нет — ну разве что реальный реверс украинской газотранспортной системы для поставок газа из Европы. Хотя тут еще вопрос, а есть ли у самой Европы чем делиться с Украиной, и если даже что-то найдется, то станет ли она этим самым газом делиться», – пишет юрист Татьяна Монтян.

«Примечательно, что ни один “украинский нацист” за 10 месяцев войны даже не пытался дернуться в сторону газопровода», – отмечает белорусский политолог Александр Шпаковский.

При этом ошалевшие от электрического голодания украинские пропагандисты ухитряются радоваться «очередному взрыву у москалей».

«Очень странные люди встречаются на Украине. Ок, это проблема. Но, для кого в первую очередь? Сейчас важны реальные физические ресурсы а не валюто-макулатура. И газ останется у России. А у Европы его будет меньше. А тот, что будет, уже успел подорожать до 1250 долл./тыс. кубов. Без транзита газа у Украины возникают проблемы с обеспечением газом многих регионов. Так что не торопитесь радоваться. Впрочем, всё равно. Предлагаю ремонт начать весной, а то сейчас холодно», – мрачно иронизирует экономист Александр Дудчак.