Взрыв не кондиционера, но собственной мины: Минус шесть украинских солдат

26.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донбассе в одном из подразделений ВСУ в результате взрыва погибли четверо военнослужащих, ещё двое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе командования «ООС», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку от населенного пункта Шумы.

В результате обстрела четыре военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение», – говорится в сообщении.

Однако в Народной милиции ДНР обвинения отвергли.

«Как мы ожидали, в преддверии очередного заседания Контактной группы, украинская сторона усилила не только огневые провокации, но и информационные акции, направленные на переключение внимания общественности от неспособности Киева выполнить взятые на себя обязательства.

Так, сегодня штаб «ООС» сообщил о четырёх погибших и двух раненных украинских боевиках, которые якобы погибли в результате минометного обстрела с нашей стороны на позициях в районе населённого пункта Шумы.

Официально заявляем, что в данном районе наши подразделения не выполняли никаких огневых задач…», – отметили защитники Донбасса, подчеркнув, что украинские военнослужащие погибли, подорвавшись на собственных минах, а командование ВСУ решило воспользоваться ситуацией и обвинить «сепаратистов» в обстреле.

«Вместе с тем, около 17 часов на позициях 10 бригады в районе населённого пункта Шумы, наши наблюдатели фиксировали два взрыва с небольшим интервалом, характерных для сработавших минно-взрывных устройств. В радиоэфире переговоров украинских боевиков отмечались запросы к старшему командованию об эвакуации раненых, подорвавшихся при перемещении между украинскими позициями, а также сведения о подрыве и потерях личного состава, выдвинувшегося на помощь раненым…

Потери в рядах 10 бригады от подрывов на минно-взрывных заграждениях, допущенные в результате халатности командования, штаб ООС осознанно преподнес общественности как результат «обстрела со стороны НМ ДНР», – резюмировали в пресс-службе.