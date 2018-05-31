31.05.2018

857 просмотров

Взрыв Приднестровья изнутри намечен на 2 июня

Иностранные кукловоды хотят взорвать Приднестровье изнутри, используя местных политиков. Такое мнение в авторской колонке для “ПолитНавигатора” высказывает депутат Верховного Совета ПМР Андрей Сафонов.

В самых различных СМИ не раз уже описывалось, как США, Евросоюз, Румыния и официальный Кишинёв пытаются сообща подчинить себе Приднестровскую Молдавскую Республику и вытеснить Россию с берегов Днестра.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

В ход идут и политические ультиматумы о капитуляции, и требования согласиться на вывод российских войск, и выставление двусторонних молдо-украинских постов на приднестровско-украинской границе, и стремление душить ПМР экономически – через тотальный контроль над экспортом и импортом.

Все эти замыслы не сработали. Приднестровцы понимают: не будет у них своего государства – не будет ничего. Не будет на Днестре российских войск – завтра же армия и полиция Молдовы могут получить приказ «войти в мятежный регион». А румыны и западные «друзья», вполне вероятно, помогут.

Видя, что давление извне не сработало, закулисные кукловоды, как можно предположить, решили взорвать Приднестровье изнутри. И первый взрыв намечен на субботу, 2 июня.

О тандеме бывшего президента и нынешнего парламентария

Но какие мины решили противники Приднестровья и России заложить под фундамент Приднестровской государственности?

Дело в том, что сторонники бывшей правящей прозападной группировки, руководимой экс-президентом ПМР Евгением Шевчуком и приверженцы его, по мнению многих приднестровских экспертов, младшего политического партнёра, депутата Верховного Совета ПМР Олега Хоржана вознамерились провести в приднестровской столице – Тирасполе – «митинг протеста». Об этом мы скажем чуть ниже.

Ещё в бытность Е.Шевчука президентом (2012-2016 г.г.), он и О.Хоржан фактически играли в политическом тандеме. Шевчук проводил ультралиберальную социально-экономическую политику в виде роста цен, тарифов на ЖКХ и незаконного урезания пенсий и зарплат (в СНГ такого прецедента не припомнится), а О.Хоржан многажды поддерживал различные действия президента. При этом, в отличие от других парламентариев, получал беспрепятственный доступ на государственное ТВ, которое монопольно контролировал Е.Шевчук.

Правда, между нашими героями есть и различия: так, обвиняемый по шести уголовным делам Шевчук в ночь на 28 июня 2017 года бежал в Молдову. Хоржан остался в Приднестровье. Но, как показывают бесстрастные факты, действуют они по-прежнему вместе.

Как делался «многотысячный митинг оппозиции» из 220 человек

Ещё 11 ноября 2017 года в Тирасполе они сообща попробовали провести митинг «объединённой оппозиции» (как они её понимали). За пару дней до этого они в один день записали видеообращения с призывом к приднестровцам прийти на сие мероприятие в центр приднестровской столице. Забавно, но запись была сделана, как гласил окружающий ландшафт, в Питере. Мол, оба там были в один день и оба – случайно…

На митинг пришло, по данным злых языков, 220 человек. Лояльные источники приподняли эту цифру до 250-ти. Сами «борцы с режимом» огласили «Всемирную Паутину» кличем о «многотысячной акции». Но выложенные панорамные фото с места митинга оказались совсем некстати. Фактически легенда умерла не родившись. Зато желающие вернуть Приднестровье в прошлое лишний раз убедились, что народ за ними не идёт, а, значит, ставку нужно сделать на внешнюю поддержку.

О.Хоржан и горстка его приверженцев ездила незадолго до того на встречу с очень высокопоставленными молдовскими руководителями. После этого в Кишинёве появились материалы о том, что сторонники Шевчука и Хоржана «отражают истинное мнение населения Приднестровского региона Республики Молдова». Будем считать это случайным совпадением.

Игры на пленуме

Но нынешняя ситуация опасна тем, что она чревата провокацией с непредсказуемыми последствиями. Следим за излагаемыми датами и фактами!

19 мая, в субботу, в Тирасполе прошёл внеочередной пленум ЦК ПКП. На пленуме Хоржан подал в отставку с поста председателя ЦК «в связи с возникшей необходимостью». Вместо него туда «до следующего съезда» определили полностью подконтрольную ему соратницу, которую очень многие в ПМР считают типично маргинальной фигурой. При этом Хоржан остался одним из секретарей ЦК. Что же это за «необходимость»?

27 мая на сайте ПКП появилась информация, что «2 июня в 10 часов утра на центральной площади города Тирасполь (её «коммунисты» почему-то постеснялись назвать подлинным именем – Площадь Суворова – А.С.) состоится митинг протеста». Конкретно о причинах протеста в кратком сообщении на сайте ПКП не сказано. Да, в ПМР нелегко, курс рубля, из-за воровства валютных резервов при Шевчуке, ослабел. Быстро «дыру» из более, чем 100 миллионов украденных долларов не закроешь. Но пенсии и зарплаты после ухода старой власти выплачиваются полностью, а воровские схемы, с которых жировали бывшие боссы, ликвидированы. Заработанные приднестровскими предприятиями деньги уходят не на оффшорные счета, а в бюджет. И, главное, бюджет полностью прозрачен.

Механизм провокации запускается?

А теперь – внимание! Инициатор митинга – депутат Верховного Совета и гражданин Приднестровской Молдавской Республики Олег Хоржан. Не лидер партии, а физическое лицо. Возможно, поэтому он и ушёл формально с поста партбосса: если партия нарушит закон, её можно распустить. А если закон нарушит и спровоцирует какой-нибудь эксцесс физическое лицо? Да, такое лицо тоже может ответить.

А если это лицо – депутат парламента страны, обладающий соответствующим иммунитетом? Тогда он может и сам вывернуться, и свою организацию сохранить. Для будущих акций подобного же рода…

Читатель спросит: а если всё по закону, и никаких провокаций и эксцессов не будет? Но в том-то и дело, что по закону необходимо СОГЛАСОВАТЬ с государственной администрацией Тирасполя место и время проведения митинга. А оно по состоянию на 30 мая НЕ СОГЛАСОВАНО!

Коли так, то на ум приходит одно объяснение: людей зовут на несогласованную акцию, чтобы спровоцировать столкновения между ними и правоохранительными органами ПМР. А это, если провокация удастся, и может стать началом типичного западного «цветного сценария» для свержения существующей власти и возвращения к штурвалу приднестровского государственного корабля тех, кто ограбил республику, и тех, кто был у воров на подтанцовках.

Как «цветной сценарий» навязывается Приднестровью

27 мая появился призыв О.Хоржана на митинг, а 28 мая с почти одномоментным обращением в Интернете выступил бывший президент ПМР Евгений Шевчук.

Забыв о том, что при нём у бюджетников и пенсионеров незаконно урезали 30% зарплат и пенсий, заставляя при этом полностью оплачивать коммунальные услуги и кредиты, он мимоходом соврал, будто в его правление «отмечался… реальный рост доходов бюджетников и пенсионеров». Деликатно умолчав, что неугодные Интернет-ресурсы блокировались при нём без необходимого решения суда, он по привычке пожаловался на «политические гонения».

Тут, правды ради, нужно признать, что некоторые претензии к экс-президенту у сограждан есть. О 6 уголовных делах уже говорилось. Но дело в том, что некоторые из этих дел уже дошли до суда. Верховного Суда ПМР. В официальных СМИ ПМР говорится о «взятке в крупном размере, совершенной лицом, занимающим государственную должность в ПМР (ч.4 ст.286 УК ПМР), а также превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий для государства (ч.2,3 ст.282 УК ПМР»)».

И не потому ли «цветной сценарий» форсируется, чтобы свергнуть власть до того, как суд вынесет свой вердикт, который может перечеркнуть не просто перспективы возвращение Шевчука и «компании» во власть, но и всякое его политическое будущее в целом?…

На такое предположение наводят следующие перлы экс-президента: говоря о «предреволюционной ситуации», он далее предлагает президенту, премьер-министру ПМР, силовым министрам, депутатам от парламентского большинства «добровольно подать в отставку». Это безграмотно: как, к примеру, быть тогда с его политпартнёром О.Хоржаном? Должен он тоже уходить или оставаться при значке и мандате? И не есть ли это двойные стандарты? А если один Хоржан (больше открыто поддерживающих Шевчука в Верховном Совете нет) останется депутатом, то как тогда будет работать бескворумный Верховный Совет?

Где-то нечто похожее мы уже наблюдали. Смутно припоминаются Украина-2013, Армения-2018, Сербия-2000, Грузия-2003… На такие параллели наталкивают и следующие пассажи от беглого лидера: если демократически избранные парламент и президент усомнятся в необходимости поддаваться на шантаж «бывших», тогда, продолжает Е.Шевчук, в дело могут вступить «пикеты, массовые митинги… Эффективным механизмом воздействия на эту власть может стать применяемый во всем мире механизм забастовки». Проще говоря, речь идёт о сознательной организации паралича всех сторон жизни своей же страны. Понимают ли сам Шевчук и его союзники, что воспользуются этим противники Приднестровья?

Скорее всего, да. Ибо он прямо запугивает власть: «Вы можете стать свидетелями выхода недовольства граждан на улицы. Вам нужно уйти добровольно». И это говорит всё о самом Шевчуке.

Предполагаемый митинг 2 июня должен помочь бывшим правителям ПМР начать путь своего возвращения к сладкой жизни, прерванной в 2016 году приднестровским народом. Но кто пишет им такие сценарии?

Взрыва не будет!

Впрочем, чего ломать голову? Запуск механизма «цветной революции» в Приднестровье удивительно совпадает в эти дни с некоторыми интересными фактами.

Факт №1. Кишинёв и Киев объявили о намерении до окончания 2018 года установить двусторонние молдо-украинские посты на всех 13-ти КПП приднестровско-украинской границы. То есть Кишинёв хочет взять ПМР в кольцо.

Факт №2. 24 мая в СМИ появились сообщения о введении официальным Киевом санкций против ведущего производителя Приднестровья – стратегически важного для ПМР Молдавского металлургического завода. А это – внешнее экономическое давление.

Случайные это совпадения или нет – решать опять-таки читателю. Но то, что во всех странах внутренняя смута помогает внешним врагам государства – несомненно.

Что же касается приднестровского народа, то все претензии к властям он всегда реализовывал на очередных свободных демократических выборах. А выборы – это не «майдан».

Вот почему на Приднестровской земле усилия приверженцев хаоса и анархии изначально обречены на провал. Любые подрывники будут обезврежены.