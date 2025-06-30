Взрыв русофобии в Азербайджане: Вскрыта старая вонючая рана

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Операция по задержанию членов этнической ОПГ в Екатеринбурге спровоцировала какую-то неоправданно болезненную реакцию Баку: в МИД Азербайджана вызван временный поверенный в делах России, отменены выступления российских артистов в республике, а парламентская делегация отказалась ехать с визитом в Москву.

Казалось бы, азербайджанцы должны быть благодарны российским правоохранительным органам. Задержанные связаны с убийствами других уроженцев закавказской республики: одного закололи кухонными ножами в 2001 году, другого застрелили в 2011. И вот спустя годы преступления раскрыты. Однако вместо благодарности мы наблюдаем истерику и давление на следствие.

Все силы Баку брошены на защиту членов мафиозной группировки, на совести которых убийства, рэкет, вымогательства. Однако этого в Азербайджане предпочитают не замечать. Там пытаются разглядеть во всем произошедшем преследование по этническому признаку.

К защите ОПГ подключилось даже генконсульство республики в Екатеринбурге. На минуточку – государственное учреждение. Задача консульства – представлять интересы собственных граждан. Но лиц с азербайджанским паспортом среди задержанных членов азербайджанской ОПГ нет. Все они – граждане России. Налицо, мягко говоря, превышение полномочий со стороны консульства, если не вмешательство в дела России.

Задержания в Екатеринбурге вскрыли старую и вонючую рану — этнические преступные группировки, прочно обосновавшиеся в регионах России, не просто живы, а чувствуют себя вполне вольготно. А теперь — ещё и получают политическую защиту.