Взрыв русофобии в Азербайджане: Вскрыта старая вонючая рана

Андрей Соколов.  
30.06.2025 16:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 265
 
Азербайджан, Дзен, Политика, Россия


Операция по задержанию членов этнической ОПГ в Екатеринбурге спровоцировала какую-то неоправданно болезненную реакцию Баку: в МИД Азербайджана вызван временный поверенный в делах России, отменены выступления российских артистов в республике, а парламентская делегация отказалась ехать с визитом в Москву.

Казалось бы, азербайджанцы должны быть благодарны российским правоохранительным органам. Задержанные связаны с убийствами других уроженцев закавказской республики: одного закололи кухонными ножами в 2001 году, другого застрелили в 2011. И вот спустя годы преступления раскрыты. Однако вместо благодарности мы наблюдаем истерику и давление на следствие.

Операция по задержанию членов этнической ОПГ в Екатеринбурге спровоцировала какую-то неоправданно болезненную реакцию Баку:...

Все силы Баку брошены на защиту членов мафиозной группировки, на совести которых убийства, рэкет, вымогательства. Однако этого в Азербайджане предпочитают не замечать. Там пытаются разглядеть во всем произошедшем преследование по этническому признаку.

К защите ОПГ подключилось даже генконсульство республики в Екатеринбурге. На минуточку – государственное учреждение. Задача консульства – представлять интересы собственных граждан. Но лиц с азербайджанским паспортом среди задержанных членов азербайджанской ОПГ нет. Все они – граждане России. Налицо, мягко говоря, превышение полномочий со стороны консульства, если не вмешательство в дела России. 

Задержания в Екатеринбурге вскрыли старую и вонючую рану — этнические преступные группировки, прочно обосновавшиеся в регионах России, не просто живы, а чувствуют себя вполне вольготно. А теперь — ещё и получают политическую защиту.

Это уже не про права мигрантов — это про вызов нашему праву наводить порядок у себя дома и про попытку превратить дипломатию в «крышу» для криминала.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить