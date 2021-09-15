Взрыв в центре Днепропетровска: Ликвидирован сапёр-каратель

15.09.2021 12:14 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Сегодня утром в Днепропетровске на улице Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль, в котором находился экс-боевик АТО Алексей Кавлак (позывной «Змей»). Во время службы на Донбассе он был сапёром, а ныне являлся членом националистической организации «Украинский легион»

Погибший (слева) во время марша против примирения с Россией с “побратимами” в Киеве

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Вместе с Кавлаком погибла пассажирка – сотрудница областного управления МЧС Дарья Гречищева, также помогавшая участникам карательной группировки на Донбассе как волонтёр.

Полиция города подозревает теракт и возбудила уголовное дело по ст. 258 Уголовного кодекса Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По одной из версий, в автомобиле находилась взрывчатка, принадлежавшая Кавлаку, которая и стала причиной взрыва. Эту версию в своем блоге подтверждает спикер праворадикальной группировки «УНА-УНСО» Назар Приходько:

«За рулем находился (не знаю, можно ли называть личные данные, скорее нет) сапер, а пассажиркой была работница МЧС. Оба погибли сразу. У полиции есть две версии: 1.Взрывчатка, которую они перевозили; 2.Умышленное убийство. Я не буду делать личных выводов, пока, впрочем отмечу, что сапер не просто сапер, а фронтовой сапер».

Напомним, ранее в Киеве был ликвидирован начальник резерва Главного управления разведки министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал, известный организацией диверсий в Крыму и на Донбассе.