23.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Происшествия, Украина
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Взрыв в центре Киева: «Ветеран» АТО самоликвидировался, есть жертвы

В центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв.

По предварительным данным, взорвалась граната, которую у входа в ночной клуб вертели в руках двое бывших участников т.н. АТО, незаконно доставивших боеприпас из зоны боевых действий в столицу. Мужчины погибли.

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От взрыва также пострадала проходившая мимо девушка, ее увезла «Скорая».

По другой версии, взрыв произошел после конфликта экс-боевика АТО с охранником заведения.

На месте инцидента работают эксперты, улица Пушкинская перекрыта.

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