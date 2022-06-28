Взрыв в центре Ялты: мужчине оторвало кисть руки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Ялте во время покоса травы возле реки Быстрая пострадали двое коммунальщиков. В результате взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны одному оторвало кисть руки, второму посекло осколками ногу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Происшествие случилось в центре Ялты на улице Киевской. Двое работников «Зеленстроя» занимались покосом травы, когда внезапно произошел взрыв.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Проводилась обрезка кустов с применением специализированной техники, – уточнила глава администрации Ялты Янина Павленко. – Пострадали два человека. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает, и они находятся под наблюдением врачей. Правоохранители проводят следственные мероприятия».

В прошлом году при расчистке русла реки Быстрая в этом районе коммунальщики наткнулись на боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Тогда из нанесенных во время потопа ила, камней и мусора пиротехники извлекли несколько сотен снарядов, мин, гранат. Видимо они пролежали в тайнике в горах больше 70 лет, пока бурные потоки воды не вымыли их и не вынесли к морю.

На время работы специалистов въезд в Ялту по Киевской был перекрыт. Транспорт пускали в объезд. Рабочих на «скорой» увезли в больницу. Мужчинам помог проезжавший мимо врач. Он наложил жгуты, чем уменьшил кровопотерю, и обоих пострадавших в больницу довезли живыми.

По словам медика, лежавшая рядом газонокосилка была цела, и судя по всему, рабочий решил поднять находку рукой, которой вследствие взрыва и лишился. У обоих мужчин множественные осколочные ранения.