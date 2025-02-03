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В Москве совершено покушение на Армена Саркисяна, основателя батальона «Арбат», который воюет на Донбассе за Россию и состоит в основном из выходцев из Нагорного Карабаха – противников курса Никола Пашиняна.

Взрыв произошел в холле жилого комплекса «Алые паруса» в момент, когда там находился Саркисян с охраной. Сам он остался жив, но получил ранения, сейчас в реанимации. Однако известно о гибели как минимум одного человека и ещё трех раненых.

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«Уверен, что это опять работа украинских спецслужб, которые хозяйничают в Москве, как у себя дома. Для организаторов и исполнителей таких терактов давно уже пора снять мораторий на исполнение смертной казни», – написал депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Все это – очередной вызов системе – пока мы «еще даже не начинаем», они учатся убивать здесь. И на кого они замахнутся завтра? На дочку философа? На писателя-солдата? Или их целями станут уже не только генералы?» – возмущен политолог Павел Данилин.

А его коллега Сергей Марков замечает:

«Так теракты Украины подбираются к российской элите. Алые Паруса, это очень очень элитный ЖК».

Саркисян родился в Армении, но в юном возрасте переехал в Горловку. В ДНР он возглавлял федерацию бокса.

Советник офиса Зеленского близкий к посольству США в Киеве Сергей Лещенко после взрыва в Москве напомнил, что Саркисян «во времена Януковича был главой силового крыла Юры Енакиевского и был причастен к подвозу «титушек» в Киев» во время Евромайдана.