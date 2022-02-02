Взрыв в грузино-украинской шахте. Государству и собственникам плевать

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Новости Украины

В Ткибульской (шахтерский город западной Грузии) угольной шахте имени Миндели очередной взрыв убил шахтера – 52-летнего Чабуку Сопромадзе. Еще восемь пострадавших борются за жизнь в Тбилисском ожоговом центре.

Шахтой владеет компания «Сакнахшири» (прямой перевод: «Грузуголь»), председатель совета директоров – Михаил Соцкий. В 2019 году 100 % владельцем «Сакнахшири» стала грузино-украинская компания SIT (Steel International Trade Company). По другим данным, эта компания зарегистрирована в Англии. В проекте развития «Сакнахшири» также участвует компания Coal of Georgia, владельцем которой выступает украинская «Укрспецтехника» (владелец Иван Макаров).

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По данным государственной структуры – Инспекции труда, работы велись с нарушением правил безопасности: концентрация метана в воздухе в момент взрыва превзошла допустимую черту. Ошибка со стороны шахтеров исключена – они подготовили взрываемый участок и отошли в специально отведенное безопасное место, куда взрывная волна не должна была прорваться.

В противовес заверениям управляющего шахтами компании, опытнейший машинист шахты Теймураз Хачапуридзе утверждает, что причину трагедии нужно искать в попустительстве службы безопасности. По его мнению, именно с её стороны не были соблюдены все нормы.

Версию Хачапуридзе косвенно подтверждает отсутствие во время взрывных работ технического руководителя, который должен непосредственно наблюдать за подготовкой процесса.

Подобные нарушения технического регламента исключают должный и компетентный контроль для предотвращения аварийных ситуаций.

По всей вероятности, не имея достаточной компетенции, шахтеры не смогли зафиксировать повышение концентрации метана в воздухе и произвели плановый взрыв. Эту версию подтверждает также информация о неисправности сенсоров, которые «покраснели» с опозданием.

Испорченная аппаратура, включенная постфактум, то есть, после взрыва, сенсора; неэффективная экспертиза – это часть нарушений, о которых заговорила организация EMC (Центр мониторинга прав человека) после взрыва трехлетней давности (5 апреля 2018 года) в той же шахте имени Миндели. Тогда погибли шесть горняков, еще несколько получили тяжелые травмы. Несмотря на такие потери, работы в шахте были возобновлены без изучения допустимости! В июле того же года произошел новый взрыв, еще четверо погибших и несколько тяжело травмированных!

Но тут важна и другая сторона проблемы, а именно та, что касается непосредственно шахтеров. «Сакнахшири» возобновила работы, а к работе приступили те же горняки. То есть, сами они согласились вновь подвергнуть себя ежедневной и ежесекундной смертельной опасности без каких-либо улучшений условий труда и контроля.

По нашим данным, тогда администрация пошла на устрашение рабочих, объявив ультиматум о готовности закрыть шахту вообще и оставить людей без работы!

С одной стороны, это свидетельствует об острейшей нужде шахтеров, двигавшей их в подземелье и в прямом, и в переносном смысле. С другой стороны, демонстрирует полное бесправие горняков в «европейской» Грузии.

А ведь немецкая инженерно-аудиторская фирма тогда озвучивала рекомендовации по улучшению безопасности, предлагая также привлечь коллектив. Правда, шахтеры не были даже проинформированы о заключениях и рекомендациях аудиторов!

Немцы тогда пришли к выводу, что подземная инфраструктура на шахте – аварийная и крайне устаревшая. Но рекомендации по исправлению тяжелейших нарушений безопасности труда в итоге собственниками были проигнорированы.

Осенью 2019 года новый владелец «Сакнахшири» компания SIT (Steel International Trade Company) взяла ответственность за переоборудование шахт, а министр экономики специально заострил внимание на повышении стандартов безопасного труда. Однако в реальности дальше слов дело не пошло. Более того, по утверждению Центра социальной справедливости, труд в шахтах стал еще опаснее.

По данным того же Центра, Инспекция труда ни разу не произвела превентивную инспекцию условий безопасности труда в Ткибульских шахтах даже после вышеупомянутых взрывов метана с летальными исходами.

То есть, ни бизнес, ни обслуживающее его интересы государство не выполняли и не выполняют свои обязательства, даже перед лицом угрозы жизни работающих.

Нужно отметить, что на фоне отсутствия влиятельных профсоюзов и зачистки в Грузии левых сил на подобные факты эффективно реагируют только либеральные НПО и СМИ. Наверняка ситуация вокруг шахты также будет взята на вооружение партией Михаила Саакашвили, которая в последнее время пытается активно эксплуатировать социальную повестку. Хотя, повторимся, именно эта сила была инициатором и проводником ультралиберальных реформ в угоду Западу, приведших к нынешней ситуации.

В Ткибульских угольных шахтах работают 1300 человек. В шахте имени Миндели работают в четырех сменах. Компания в год производит свыше 100 тысяч тонн угля. Базовая заработная плата шахтеров составляет максимум 270 американских долларов. С 2010 года по сей день здесь погибло 40 шахтеров. За эти годы горняки неоднократно бастовали с требованиями улучшения условий труда. Самые мощные выступления шахтеров города Ткибули произошли в 2016 году. В забастовке тогда принимали участие 1000 человек, атаковав и заняв административное здание компании. МВД Грузии ни разу не выявило ответственность высокопоставленных лиц компании «Сакнахшири» за аварии, повлекших за собой гибель шахтеров.