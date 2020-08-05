Взрыв в Ливане: «Украинский след» обнаружен, но отвергнут

05.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Главной версией причины гигантского взрыва, который произошел вчера в столице Ливана, является возгорание селитры, несколько лет хранившейся на складе в порту Бейрута в ожидании утилизации. Об этом заявили местные власти. Однако есть и конспирологические варианты – в том числе, и украинский след.

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В первые часы после взрыва комментаторы обращали внимание на то, что у самого эпицентра было пришвартовано судно Mero Star, которое незадолго прибыло в Бейрут из Мариуполя.

«Порт, Ливан, рядом Сирия, ливанская Хезболла воюет в Сирии. Или не она. Или еще кто-то использовал Ливан для переброски орудия. Была ведь не раз информация, что Болгария и Румыния торгуют оружием. Продают его оппозиции. Или через них торгует Украина. Разницы нет. Я… склонен думать, что рванул перевалочный склад орудия и боеприпасов», – предположил российский телеведущий Андрей Медведев.

«Надо разобраться, это случайный взрыв или это взрыв с учетом дестабилизации обстановки в стране с той активностью, которую спецслужбы стран НАТО начали проявлять практически во всем этом регионе», — заявил в интервью телеканалу «360» сенатор Франц Клинцевич, добавив, что есть вещи, которые общественность никогда не узнает.

Интересно, что сам президент США Дональд Трамп на брифинге также заявил, что, по данным американских военных, произошедшее было не несчастным случаем, а «атакой». Однако кто именно может стоять за ней – Трамп не уточнил.

«Потери, которые понес и без того истощенный Ливан, оцениваются в миллиарды. Самый болезненный удар по ливанской экономике – это разнесенный в пух и прах крупнейший и наиболее важный порт в стране. А также потеря всего, что там хранилось. В том числе почти всех препаратов для лечения онкологических заболеваний», – отмечает журналист-международник Аббас Джума.