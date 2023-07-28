Взрыв в одесском Доме профсоюзов. Погиб человек

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В одесском Доме профсоюзов взорвалась граната. Погиб один человек. Сейчас на месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Дом профсоюзов — живой памятник самого страшного преступления XXI века, когда украинские нацисты 2 мая 2014 года заживо сожгли в нем несколько десятков одесситов, несогласных с оккупационной политикой.

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Годами после трагедии люди проводили под зданием траурные собрания и организовали поминальный алтарь с портретами убиенных, который 24 февраля минувшего года был полностью уничтожен нацистами. Ныне его забор выкрашен в желто-голубые цвета и окружен камерами видеонаблюдения, так что каждый, осмелившийся принести на место «одесской Хатыни» цветы или лампадку вмиг попадает в поле зрения СБУ.

Однако по этой же причине и не понятно, каким образом и кто проник в Дом профсоюзов с гранатой?..

Сейчас в ДП, превращенном в последние годы в бизнес-центр, функционируют банк, заправка для электромобилей, столовая, массажный салон и детская студия танца (шашлычная, открытая на месте смерти, долго не продержалась, но сам факт!..).

На на работу туда ходит разный офисный планктон, однако не через главный вход, где преимущественно жгли одесситов, а через задний (стыдно, страшно?), а вокруг постоянно курсируют полицейские и военные патрули. В связи с чем вновь вопрос — откуда граната?

По сообщению паблика «Однажды в Одессе», возможно, «граната, что взорвалась в Доме Профсоюзов, была подарена клиентом его массажисту».

По предварительной информации полицейских, «граната взорвалась в результате неосторожного обращения. Более подробная информация будет предоставлена позже».