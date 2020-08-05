Взрыв в порту Бейрута: Халатность идиотов и головотяпов

05.08.2020, Москва, Александр Ростовцев

Вчерашний взрыв склада с 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута стал настоящим национальным бедствием. Разрушен район, прилегающий к порту, вспыхнул пожар. Только по предварительным данным, в момент взрыва погибло более ста человек, однако постоянно уточняющееся число жертв взрыва неуклонно увеличивается. Судьба многих людей, остающихся под завалами, до сих пор неизвестна.

По данным официальных лиц Ливана, ущерб от катастрофы оценивается в $5-7 млрд. Если учесть, что весь ВВП Ливана оценивается в скромные $35 млрд, потеря 5-7% и почти полное разрушение ключевого фрагмента инфраструктуры, которым является порт Бейрута, станет жёстким ударом по экономике республики и благосостоянию её граждан.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В конспирологических теориях о причинах катастрофы недостатка не ощущается. Весть о том, что взрыв забрал жизнь секретаря ливанской националистической партии «Аль Катаиб» Назара Наджарьяна возбудил кривотолки, что всему виной рука Израиля.

Безусловно, у Израиля давно рыльце в пуху. Это государство известно своей практикой дотягиваться длинными руками спецслужбы «Моссад» до врагов еврейского государства – если не похитить и судить, то ликвидировать.

Однако в данном случае концы с концами не сходятся. Устраивать гигантский теракт с огромными разрушениями и человеческими жертвами ради устранения одного вражины – непрофессионально и чрезмерно. Всё равно, что взорвать дом вместе с его жильцами только ради избавления от тараканов.

Не подтвердилась и версия причастности украинских торговцев оружием

к техногенной катастрофе.

Несколько часов назад ливанский телеканал LBCI обнаружил «российский след».

Сообщается, что взрыв произошёл на складе конфиската, где хранилась аммиачная селитра, изъятая с судна Rhosus, принадлежащего бывшему российскому бизнесмену из Хабаровска Игорю Гречушкину. В настоящий момент Гречушкин постоянно проживает на Кипре.

По информации телеканала, Rhosus вёз селитру из Батуми в Мозамбик, но сделал вынужденную остановку в порту Бейрута из-за поломки. Инспекция порта, после обследования судна, запретила ему выйти в море.

Тот самый Гречушкин.

Вскоре Гречушкин обанкротился и, как это часто водится у «эффективных собственников», бросил судно с российско-украинским экипажем на произвол судьбы. По данным портала Maritime Traffic, последнее место стоянки Rhosus отмечено поблизости от места, где зафиксирован взрыв.

Корыто, перевозившее селитру.

В общем, из Гречушкина получается идеальный козёл отпущения: бросил судно с людьми в порту Бейрута, укрылся на Кипре, а теперь его чёртова селитра обратила в руины половину города.

Но есть нюанс. Судно Гречушкина застряло в бейрутском порту шесть лет назад. И все эти шесть лет, или около того, опасная дрянь в количестве почти 3000 тонн хранилась на портовом складе в черте города!

А ведь даже подросткам, если только они не прогуливают уроки химии, известно, что аммиачная селитра – это не только ценное удобрение, но и компонент промышленного взрывчатого вещества аммонал бризантного типа, часто применяемого в горнодобывающей промышленности.

Любой агроном знает, что взрывоопасны даже смеси на 50% состоящие из аммиачной селитры.

Студенты-химики, которые наверняка есть в Ливане несмотря на его явную отсталость, могли бы рассказать чиновникам морского порта, что аммиачная селитра может быть взрывоопасна даже без всяких добавок, поскольку она обладает критической массой и критическим диаметром.

Образно говоря, если скатать шарик селитры диаметром в 1 метр и как следует треснуть по нему молотком, получится эффектный бадабум. Причём, 1 кг аммиачной селитры при взрыве выделяет 335 Ккал тепла (умножаем на 2750000, чтобы оценить порядок мощности бейрутского взрыва). В больших массах взрывная волна в селитре достигает скоростей 1,5-2,5 км/сек в зависимости от плотности, а за шесть лет хранения вещество улеглось и уплотнилось наилучшим образом.

В общем, как метко заметил российский писатель Виктор Пелевин, «Миром правит не тайная ложа, а явная лажа», а катастрофа в Бейруте укладывается в критерий «бритвы Хэнлона» – качественного инструмента критически мыслящего человека для потрошения конспирологических теорий: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно объяснить глупостью и некомпетентностью».

Является ли глупостью и некомпетентностью хранение почти 3000 тонн аммиачной селитры в течение 9 лет на складе в городской черте? Вне всяких сомнений.

Что стало причиной взрыва: механическое повреждение слежавшейся от времени взрывоопасной массы, мощный судовой гудок поблизости, брошенный по небрежности окурок или искры от электросварки, зажегшие петарды, хранившиеся там же, где и груз аммиачной селитры (по официальным данным) – этого мы уже не узнаем. Да это, в общем-то, вторично. Теперь главной задачей следствия станет выявление идиотов и головотяпов, допустивших чудовищное нарушение правил техники безопасности и хранения опасных веществ.

Искать виновных придётся не на Кипре, а поближе – у себя под носом. И почаще вспоминать формулу Мёрфи: «Если какая-то неприятность может произойти, то она обязательно произойдёт». Особенно если способствовать беде своим бездействием и халатностью.