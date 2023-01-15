Взрыв жилого дома в Днепропетровске: Украинцы пожинают плоды «гыгыканья»

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Украинские власти заявили, что уже девять человек найдены мертвыми под завалами жилого дома в Днепропетровске, который обрушился, как предполагается, из-за неточной работы ПВО Украины (Киев настаивает, что это был удар российской ракетой).

Между тем, эксперты обращают внимание на то, что подрыв дома мог быть организован украинскими спецслужбами для обвинений в адрес России. В пользу этого говорят синхронные заявления из Киева о необходимости исключения РФ из ООН, а также призывы к Западу дать ВСУ более мощные вооружения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Работающий на Донбассе репортёр Андрей Руденко обращает внимание на то, что Украина целый вечер голословно обвиняла Россию, не предоставив никаких доказательств.

«Я такие трагедии видел неоднократно в ДНР и ЛНР. Мы видели такое после прилёта «Урагана» в девятиэтажный дом в Кировском районе Донецка. В Первомайске (ЛНР) после удара HIMARS по общежитию. Каждый раз на месте повсюду валялись осколки, по которым мы сразу видели, какой тип ракет прилетел… Вот и в этой трагедии в Днепре много обвинений, но, кроме слов, нет ничего. И это ещё раз доказывает нашу версию о том, что очередной дом на Украине был поражён взбесившейся ракетой ПВО. Ведь так уже бывало в Киеве, причём не раз», – считает Руденко.

Политолог Сергей Марков высказывается точнее:

«Россия не стреляет никогда по жилым кварталам, потому что для России там живут наши люди. А ПВО ВСУ бьёт над жилыми кварталами и поэтому на жилые кварталы падают и эти и ПВО ракеты. ВСУ относится к жителям Украины как к чужим. Зеленский использует мирных жителей как живой щит. Зеленский убийца украинцев».

Уроженец Днепропетровска публицист Алексей Васильев, автор телеграм-канала «Русский инженер», узнал место трагедии:

«Анализ места удара на снимке и на увеличенной карте показывает, что это как раз рядом с Приднепровской ТЭС. Буквально напротив, через реку. Так что становится очевидным, что ракета была сбита с траектории, скорее всего по ТЭС, и не летала специально в жилой дом. А беду на голову жителей принесли ПВО, которые размещаются прямо в городах. В этом вся подлость украинских властей. В городе военные объекты проще прикрыть за спиной мирных жителей, а если по ним попало, то можно поднять медийную волну. Что собственно уже и происходит, Киев тут же запустил очередной сеанс «незабудемнепростим».

Политолог Павел Данилин считает, что дом мог быть взорван украинскими спецслужбами.

«Российские ракеты попадают туда, куда их нацеливают. В отличие от украинских, которые даже в мирное время умудрялись сбивать гражданские самолеты “случайно”. И сейчас мы были свидетелями того, что основные разрушения и попадания по мирняку происходили как раз от работы украинских противоракет. Предполагать, что сейчас что-то изменилось, и мы вдруг зачем-то решили нацелить ракету в обычный жилой дом, и что пролет рухнул именно поэтому, а не потому, что украинская ракета раздолбала что-то типа газового распределителя в доме – вот это уже называется идти против логики. Да и вообще, были ли ракеты? Может быть, был банальный взрыв бытового газа. А, может быть, украинские власти выбрали жильцов этого дома на роль жертвы и просто его взорвали. Резюме – нет ни одной причины считать, что дом взорвали российские военные. И более чем достаточно причин быть уверенными в том, что это сделали украинцы – специально или случайно, пока неведомо», – заключил Данилин.

На Украине, тем временем, ожидаемо царит антироссийская истерия – в условиях цензуры и запрета на альтернативное мнение обывателю вдалбливается единственная версия – во всём виноваты русские.

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица использовал трагедию как повод очередной раз потребовать исключить Россию из постоянных членов Совбеза ООН.

Спонсор украинских карательных батальонов днепропетровский рейдер-олигарх Геннадий Корбан уже объявил награду в 25 тысяч долларов «за имя российского военного, запустившего ракету по жилому дому».

«Сбитая ракета ПВО или не сбитая ПВО, в любом случае виновата кацапня… Когда рухнула ракета в Протасов яр в декабре, ее сбили прямо над моей головой. Обломки ракеты упали на улицу и повредили дома. Кто виноват? ПВО или русня? Конечно русня… Запад должен дать еще больше оружия. Теперь вслед за танками самое время дать F-16, A-10, высокоточные боеприпасы от Боинга, поражающие цели на 150 км с помощью РСЗО, АТАМАКсы и прочие эффективные плюхи», – разглагольствует киевский политолог Юрий Романенко, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за озвученные еще в 2014 году призывы убивать российских журналистов на Донбассе.

Романенко врёт, как и вся украинская пропаганда, – объясняет социолог Денис Селезнев, живший до 2015 года в Киеве.

«Июль 2014. Прилетает два СУ-25 и расстреливают дом в городе Снежное. Украина говорит: «это не мы». Тымчук говорит: «это Россия». Евроньюз старательно это повторяет. 2022 год Тымчук давно пустил себе пулю в лоб, Украина теперь точно так же разгребает завалы. Думаю, что и Евросоюз, который спонсируют Евроньюз накануне того, чтобы пожинать плоды этой игры, которая многим тогда, казалась забавной. Типа круши донбасню, а мы, пригыгыкивая, будем делать вид, что это не мы – «А что вы сделаете, а ? Ну что? У вас же ничего нет, а мы могутня дэржава. Кулачонками помашете в бессилии? Гыгыгыгы». Вот тебе теперь и «гыгыгы»… Сама идея решать вопросы при помощи оружия – она целиком и полностью принадлежит украинской патриотической падали. Пожинайте плоды вашего гигиканья», – напоминает Селезнёв.

P.S. Алексей Арестович, украинский Геббельс, кстати, уже признал версию о том, что российская ракета упала на жилой дом в результате того, что так её сбила ПВО Украины: