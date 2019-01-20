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20.01.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Донбасс, Происшествия, Спецслужбы, Украина
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Взрывать мосты и электростанции: Киев решил сеять панику в Донбассе

В период с 29 января украинскими ДРГ было предпринято шесть попыток диверсионно-террористических актов на территории ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба МГБ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В период с 29 декабря 2018 года МГБ ДНР зафиксировано и пресечено 6 попыток проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию Республики через линию разграничения.

Основными целями совершения диверсионно-террористических атак являлись объекты гражданской инфраструктуры: транспортные развязки, мосты, железнодорожные пути, а также объекты энергетической сферы. Такой выбор объектов, а также проведение ДТА в канун новогодних праздников говорит о целенаправленных попытках Киева повлиять на социальную обстановку, путем создания и поддержания панических настроений среди населения Республики», – говорится в сообщении.

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