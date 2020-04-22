Взрыватель вставлен: Саакашвили – мина, которую взорвут в нужный час

22.04.2020, Киев, Игорь Петров

Назначение Михаила Саакашвили вице-премьером рационально можно объяснить – только как попытку «выбить» Арсена Авакова, который слишком укрепил свои позиции во власти.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива»

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«Думаю, решение о назначении Саакашвили было принято с целью «выбить» Авакова. Он очень усилился, он сейчас представляет огромную угрозу – даже не с точки зрения захвата власти, а с точки зрения реального участия во власти.

Он сейчас является ведущим деятелем в правительстве и во власти в целом. Он формулирует смыслы, он формулирует угрозы и решает их, действует далеко за пределами своей компетенции министра внутренних дел, занимается уже и медициной, и пожарами и пр.

Понятно, что если Саакашвили будет вице-премьером, то на заседаниях они с Аваковым рано или поздно придут к конфликтам. Саакашвили очень быстро себя покажет как нефункциональный человек, который только выступает в ток-шоу, говорит какие-то слова, и ничего добиться от него нельзя.

Думаю, срок его вице-премьерства – от силы 3-4 месяца, до осени. А когда его будут увольнять, то тогда можно будет как-то на этом фоне ограничить Авакова. Не знаю, можно ли будет уволить Авакова к этому времени и пойдут ли на это, поскольку это вытолкнет его в оппозицию, где он тоже может быть опасен.

Но уволить Саакашвили, «обрезав» при этом что-то Авакову – такая комбинация могла бы быть обоснована. Потому что назначить Саакашвили вице-премьером просто так – это даже не смешно, это стыдно. Это человек с таким бэкграундом, которого нельзя подпускать вообще никуда, даже к какой-то районной администрации.

Его назначение – это или глупость, или «мина замедленного действия», которую закладывают под Авакова», – заключил Павел Рудяков.