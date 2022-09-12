Взрывной потенциал Белоруссии по-прежнему высок – военный обозреватель

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В белорусских силовых структурах есть как сторонники кооперации с Россией, так и стремящиеся уйти на Запад.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Илья Крамник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белорусская армия очень хороша, но она небольшая. Подготовка ее на тактическом уровне оценивается высоко. Что у нее с оперативной подготовкой, никто не знает. Я думаю, что нужно оценивать не столько подготовку белорусской армии, сколько подготовку белорусских спецслужб, насколько они смогут сохранить спокойствие в стране. Это вопрос очень сложный, поскольку перед Белоруссией будет неизбежно вставать выбор будущего: совместно с Россией – или европейский путь. Можно достоверно сказать, что в белорусских силовых структурах присутствует и одна, и вторая точка зрения. И с той, и с другой стороны найдутся хорошо подготовленные люди, вставшие против друг друга, поскольку у них полярно не сходятся взгляды на будущее страны. Как реализуется этот взрывной потенциал, сейчас сказать очень сложно», – заключил Крамник.