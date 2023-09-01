Взрывной рост импорта россйского СПГ в ЕС. Еврокомиссия выпустила специальное заявление

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Еврокомиссия призвала страны Евросоюза прекратить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) и не заключать новых контрактов.

Об этом заявил представитель ЕК Тим Макфи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас действует план Repower EU, который включает задачу избавиться от закупок российского газа как можно скорее. Мы прилагаем значительные усилия по прекращению закупок газа у России», – сказал Макфи.

В реальной жизни поставки сжиженного газа из России в ЕС выросли на 40%. Страны Евросоюза за первые семь месяцев 2023 года скупили более половины российского СПГ на сумму около 5,3 млрд евро. В остальном мире импорт СПГ из России вырос на 6%.

«Так выглядят санкции. Так выглядит бойкот России», – иронизирует в своем тг-канале политолог Павел Данилин.

Эксперт в области энергетики Андрей Фролов считает, что в перспективе ближайших 2-3 лет даже при текущем тренде деиндустриализации ЕС – отказаться от СПГ из России европейским странам физически невозможно.

«Сейчас европейские власти не могут пойти дальше призывов по газовому вопросу. Отказаться от российского СПГ физически нельзя, так как его нечем заместить. Впрочем, спрос на голубое топливо в Евросоюзе продолжает падать (с января по август — на 26 млрд куб.м относительно того же периода прошлого года). С одной стороны, это признак продолжающегося кризиса, а с другой, чем меньше спрос, тем проще отказываться от поставок. В текущем году ЕС имеет все шансы потерять ещё 30-35 млрд куб.м потребления. И нет, это не их хитрый план. Это их просчёты и провалы в энергетической политике», – пишет Фролов.