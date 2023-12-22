«Взрывной спрос»: в Крыму ожидается новогодний туристический бум

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В новогодние праздники взрывной спрос на Крым – и загрузка отелей составляет от 50 до 90%. И это при том, что все мероприятия и праздничные программы будут проходить на территории курортных комплексов – никаких народных гуляний в Крыму не планируется.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде всего, должен сказать, что у нас взрывной рост спроса на Крым. Это отмечает и Российский союз туриндустрии, и АТОР – от 50 до 100% в сравнении с прошлым годом. Сейчас спрос именно на новогодние праздники на Крым и на Севастополь. Загрузка средств размещения больше 50%, причём это оплаченные брони. По некоторым гостиницам уже и 80%, и 90%. Остались только некоторые категории номеров. Поэтому действительно нужно поторопиться, чтобы в определённую гостиницу попасть», – отметил он.

По словам министра, новогодние праздники на курортах Крыма будут «тёплыми и домашними».

«В основном, на территории отелей и санаториев будут проходить праздничные программы. Они будут интересными и достаточно камерными, понимая ситуацию на данный момент. Сложно провести 10 праздничных дней в Крыму, не посетив музеи или дворцы, не погуляв по набережным. Поэтому вся инфраструктура и культурная составляющая будет работать в эти праздничные дни. Будет много детских программ, есть некоторые новшества – например, железнодорожная экскурсия в Евпаторию, интерактивная программа и много-многое другое», – подчеркнул Волченко.

Подводя итоги года, он сообщил, что туристический поток составил немногим более 5 миллионов гостей.

«Да, мы понимаем, что где-то чуть более 5 миллионов будет по итогам года. Это ориентировочно на 20% ниже, чем в предыдущий период. Но летом падение было на 28%, поэтому отыгрываем потихонечку. Хочется сказать, что у нас максимально профессиональной стала санаторно-курортная и гостиничная сфера, научились работать с постоянными клиентами, применять маркетинговые механизмы, уходить в продвижение, причем как в контекстное, так и прямое, и в итоге получать неплохие результаты. И, должен сказать, что многие показали себя просто здорово, а некоторым нужно ещё работать. Но они подтянутся», – считает Волченко.

Благодаря увеличению поездов, чуть больше четверти туристов добрались в Крым по железной дороге.

«Если железная дорога давала 5-7%, максимум 8%, то сейчас 28% гостей Крыма обеспечивается железной дорогой. Благодаря возможности спокойного проезда через новые субъекты Российской Федерации, 13% туристического потока мы сегодня получаем через них. Но основная масса, это автомобиль и автобус через Крымский мост», – уточнил министр.

Сейчас ежедневно в Крым курсируют 12 пар поездов. К лету их количество можно увеличить до 28 пар, плюс сейчас поднимается вопрос о модернизации структуры железной дороги по направлению к Югу России.

«По созданию скоростных веток, но это уже вопрос будущего. Причём с восстановлением авиасообщения, которое, конечно, возобновится, это также может быть востребовано, потому что всё-таки вокзалы чаще всего находятся в центре городов, в отличие от аэропортов, и железнодорожный транспорт сможет конкурировать с авиационным. Но для нас крайне важно восстановление авиасообщения, поскольку в 2021 году, который рекордом считается по туристическому потоку, 6 миллионов туристов обслужил аэропорт «Симферополь», – подчеркнул Волченко.