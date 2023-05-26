Взрывы и снесенное здание: жуткое ДТП в Ялте

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В Ялте произошла серьезная авария с участием «КамАЗа»: грузовик въехал в здание абонентского отдела коммунальной компании «Альфатер».

В больнице оказалось четверо пострадавших, общественный транспорт пускают в объезд, на месте работают спасатели, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При спуске на улице Блюхера водитель грузовика выехал за пределы проезжей части и снес пристройку с абонотделом. По словам очевидцев, на месте ДТП после столкновения раздались взрывы газовых баллонов.

«После ДТП на ул. Блюхера в Ливадийскую больницу поступило 4 человека (трое из них сотрудники «Альфатера»). Один из них — молодой парень (возраст не определен), находится в тяжелом состоянии, пациентом занимается мультидисциплинарная бригада. Остальным трем пострадавшим также оказывается медицинская помощь в полном объеме, – заверила глава администрации города Янина Павленко.

«Здание абонотдела «Альфатера» серьезно пострадало и подлежит сносу, – добавила чиновница. – Оказываем содействие в поисках нового помещения, чтобы оперативно запустить его работу. Также подключаемся к поиску тяжелой техники, которая поможет поднять автомобиль, после чего коммунальные службы приступят к наведению порядка и, при необходимости, ограждению территории».

Из-за ДТП в городе изменили маршрут движения транспорта, включая пригородные маршрутки. Возможны задержки прибытия автобусов по времени и увеличение интервала.