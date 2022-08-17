Взрывы под Одессой: Вместо помощи власти кошмарят местное население

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Новости Украины

Курортный поселок Затока под Одессой, где то и дело на минах подрываются мирные граждане, опять полыхает.

Как сообщили в оперативном командовании «Юг», «ночью Одесский регион атаковали самолеты стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22. Две ракеты разрушили одну из прибрежных баз отдыха и несколько частных зданий неподалеку. Четыре человека получили ранения, им оказана медицинская помощь, тяжелых нет. Пожар на общей площади более 600 кв. м. ликвидирован».

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А вот по информации ГосЧС, разрушены две базы отдыха (когда прокуратура очухается, еще какая-нибудь третья информация поступит).

Отличилась ли в данном случае местная ПВО, как «за здрасьте» сбивающая ракеты над жилыми кварталами, понятное дело, информации нет.

Как позже сообщили работающие на месте пожара журналисты, в Затоке разрушено более тридцати домов дачного кооператива. Как пояснил его председатель, «кооператив превратился в груду обломков, на их месте — огромная воронка. Пожар продолжался несколько часов». А именно — пять, как сообщили пожарные.

Да, все это большая человеческая трагедия. Но вы заметили, что несмотря на масштабы разрушений, погибших в ней нет?..

Почему? Ответ прост. Дело в том, что еще весной СБУ обошла местное население поквартирно, дав «добрый совет» уезжать и ни в коем случае не рассказывать никому о разрушениях (нынешний удар по Затоке — далеко не первый), иначе — «на подвал».

Все потому, что Затока — это, по сути, и есть одна огромная база отдыха, о которой упомянули украинские вояки в своей сводке. А на базах отдыха под Одессой что? Правильно — там дислоцируются ВСУ.

К тому же, как я неоднократно писал, именно в этом курортном поселке оккупанты ожидают высадку морского десанта (зачем Потемкинскую лестницу противотанковыми ежами обкладывали?), оттого разбросанные по курорту мины постоянно приводят к трагедиям с человеческими жертвами.

К тому же, Затока — это еще и стратегический мост, соединяющий Черное море с Белгород-Днестровским лиманом. Он состоит из двух полос для движения транспорта и железнодорожного пути. И хотя ни оперативное командование, ни военная администрация не упоминали его после ночных взрывов, местные говорят, что по мосту также пришелся ракетный удар.

Что касается разрушений, то о них можно судить по фотографиям. В таких случаях обычно принято помогать друг другу всем миром, а местным чиновникам хотя бы для проформы лить слезы со всех экранов и обещать все отстроить.

Однако, как сообщают местные телеграм- каналы, в данный момент сотрудники СБУ обходят оставшихся в пгт погорельцев, проверяя их личности и телефоны — по традиции ищут корректировщиков огня. Все, в общем, по скрепам — такова и есть жизнь вынужденных граждан Украины. В концлагере, как в концлагере.