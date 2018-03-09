09.03.2018, Донецк, Михаил Рябов

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Взрывы в Донецке: Активизировались украинские «спящие»

Третий за последнее время взрыв в Донецке – свидетельство активизации украинских агентов в ДНР, получивших приказ по дестабилизации ситуации с прицелом на дату выборов президента России.

Об этом в своем блоге пишет известный волонтер Александр Жучковский, занимающийся сбором помощи защитникам ДНР.

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«…Сегодня третий взрыв машины в Кировском районе Донецка. Двое погибших, шестеро раненых…

Напрашивается вывод, что происходящее – результат действий “спящих” украинских агентов, которым сейчас дали сигнал для осуществления диверсий.

Вряд ли случайно, что именно сейчас случилась история с Владимиром Рубаном, которого обвиняют в попытке организации терактов в Киеве совместно с руководством ДНР.

Всё это, видимо, связано с политической ситуацией на Украине и в России (выборы президента)», – отмечает автор.