Взрывы в Крыму: Офис Зеленского зубоскалит, но ответственность не берёт

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Новости Украины

Украина не берет на себя официальной ответственности за вчерашние взрывы на военном аэродроме в селе Новофедоровка Сакского района Крыма.

Об этом в эфире вещающего из-за границы подрывного либерального телеканала «Дождь» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это могут быть любые причины взрывов – это может быть и детонация, и головотяпство российской армии. Сейчас же контингент очень плохой – в первые же месяцы был уничтожен практически цвет российской армии… Может ли кто-то из партизанского движения, которое набирает обороты, особенно в Крыму, в Запорожье, в Херсонской области? Конечно», – сказал Подоляк.

Он пояснил предполагаемую активность проукраинских диверсантов тем, что они «понимают, что время оккупации заканчивается, и что нужно свою позицию проявлять».

«Не только в Крыму, а, посмотрите, по периметру всей территории Украины, особенно Белгородская, Курская области, объективно это происходит потому, что возврат обязан быть. Возврат за то, что вы захватили, своровали и так далее», – заявил Подоляк.

На уточняющий вопрос из студии, берет ли Украина ответственность на себя за диверсию, стал это отрицать:

«Конечно, нет, мы здесь при чем? Безусловно, нет. Это, возможно, действительно, компенсаторный механизм неэффективного управления внутри Вооруженных сил Российской Федерации, вот и все. Взрыв боекомплекта».