Взрывы в Мачулищах. Украинские дроны атаковали Белоруссию?

В Белоруссии, вероятно, произошел самый серьезный за долгое время инцидент на стратегическом военном объекте. Украинские СМИ и запрещенные за экстремизм каналы беглых змагаров в воскресенье сообщили, будто на военном аэродроме в Мачулищах прогремели, по крайней мере, два взрыва, в результате которых пострадал самолет ВКС России и снегоуборочная техника. Информацию об атаке позже подтвердили российские военкоры.

Однако до вечера воскресенья никакого официального сообщения о ЧП так и не было обнародовано. Отдавать инициативу в информационной войне врагу не следует, поэтому позволю себе написать про взрывы в Мачулищах, не дожидаясь подтверждения властей. Постараюсь вдумчиво и, насколько это сейчас возможно, спокойно разобрать основные версии произошедшего и возможного развития событий. От наименее к наиболее вероятным.

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Версия 1. Фейк

Как я уже говорил, полностью исключать такой возможности нельзя, но есть сомнения в целесообразности такого фейка. К тому же, Мачулищи – это не захолустье, а объект, расположенный в многолюдной местности в непосредственной близости от белорусской столицы. Расстояние от Мачулищ до Минска не 11-12 километров. То, что пишут в источниках – это расстояние до центра города. До кольцевой – не более 5, за ней – густонаселенный столичный «спальник» Лошица, в котором мощные взрывы уже могли быть слышны. В непосредственной близости – поселки Мачулищи и Гатово с населением 10 и 15 тысяч соответственно и мощная промзона Колядичи. В общем, слишком много свидетелей, чтобы распространять откровенное вранье.

Версия 2. Несчастный случай

Конечно, случается, что техника дает сбой, да и человеческий фактор никто не отменял. Именно этим объяснили в белорусском Минобороны взрывы на аэродроме «Зябровка» в Гомельской области, произошедшие в августе прошлого года. Тогда причиной назвали возгорание техники после замены двигателя. Но сразу два подобных инцидента за короткое время – это уже перебор.

Версия 3. Белорусские террористы

Именно эту версию будут продвигать оппозиционные и, возможно, украинские СМИ. Оппозиции сейчас крайне необходимо продемонстрировать какую-нибудь, если не перемогу, то хотя бы яркий пример существования в республике вооруженного анти-лукашенковского подполья, которое она активно пиарит уже год и которое никак не проявило себя после прошлогодней серии диверсий на железной дороге. Даже недавнюю годовщину начала СВО начисто проигнорировали.

Взрывы в Мачулищах для оппозиционной пропаганды – настоящая находка. Судя по всему, отработка этой версии уже началась. Один из экстремистских телеграм-каналов уже написал, что взрывы произошли в результате сбрасывания неустановленного объекта с воздуха. BYPOL уже сообщил, что речь идет не о простом транспортнике, а о самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и уже прямо поблагодарил за случившееся белорусских «партизан».

Тут сразу приходит в голову самое громкое нападение белорусских оппозиционеров на военный объект. Осенью 2021 был совершен поджог стрельбища в Бобруйске, тогда с дрона сбросили 5 литров горючей жидкости. Однако имеющий минимальную ценность тир в Бобруйске – это совершенно не то же самое, что стратегический аэродром под Минском, являющийся одним из самых охраняемых военных объектов. Просто так на гражданском дроне к нему не подберешься.

Диверсия силами кого-то из военнослужащих тоже маловероятна. Желающих идти на верную смерть (а приговор такому диверсанту, скорее всего, будет расстрельным) ради сомнительного пиар-успеха среди змагаров нужно еще поискать, а тут нужен не один смертник.

Версия 4. Атака Украины.

Эта версия, к сожалению, сейчас наиболее правдоподобна. Украине подобное не впервой. Она уже продемонстрировала возможность наносить успешные удары своими беспилотниками по российским аэродромам, включая Энгельс, находящийся аж на Волге. В отличие от доморощенных белорусских террористов, у украинской стороны есть и средства доставки взрывчатки, способные обходить ПВО и те, кто этими средствами доставки может управлять. Именно версию о беспилотниках поддерживают российские источники, включая проект Wargonzo и военкора Юрия Котенка.

Разумеется, украинская сторона сейчас в этом не признается. Для нее гораздо удобнее представить все как провокацию самих российских военных, направленную на втягивание Белоруссии в конфликт, но цену подобным вбросам украинской пропаганды мы уже неплохо знаем.

Главное в случившемся – это реакция самой Белоруссии. По сути, если подтвердится версия с украинскими беспилотниками – это будет актом прямой военной агрессии. Буквально на днях Лукашенко заявил, что готов вместе с россиянами воевать с территории Белоруссии только в случае такой агрессии, пообещав противнику жесточайший ответ. Решится ли он сейчас на прямой военный ответ – вопрос сложный, да и выбор перед белорусским руководителем очень непростой. Думаю, немедленного ответа прямо сейчас мы не получим, 28 февраля ему предстоит полет в Пекин, который, не исключено, стремились сорвать организаторы диверсии, без консультаций с Кремлем в таких случаях тоже не обходится.

В любом случае, если раньше я относился к возможности вовлечения Белоруссии в конфликт скептически, то сейчас шансы на это высоки, как никогда. Республику втягивают в войну, рассчитывая перенести боевые действия на ее территорию и превратить для белорусов эту войну в гражданскую. Деятели беглой оппозиции уже особо не скрывают таких замыслов.

Но и белорусы воевать готовятся всерьез. Уже в ближайшее время на рассмотрение парламента будет отправлен закон о народном ополчении, а в Совбезе республики говорят о готовности мобилизовать до 1,5 миллиона граждан.