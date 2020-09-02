«Взял автомат и марш воевать за Крым» – Сенченко уделали в прямом эфире

02.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Сторонники госпереворот-2014 на Украине, покинувшие Крым, должны брать в руки оружие, а не кричать об «оккупации» Крыма.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко, бывшая в свое время одним из спикеров «Партии регионов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире телеканала она вступила в спор с экс-главой крымского отделения ВО «Батькивщина», бывшим вице-премьером республики, занимавшим в 2014 году должность замглавы администрации президента Украины Андреем Сенченко.

«Кричать об оккупации можно долго, у меня просто вопрос этим горе-патриотам: а когда мы войну Российской Федерации объявим, а? В Крыму, там есть «зеленые человечки», там есть российская армия, там вообще ничего не надо доказывать. Они где там? Чего ты тут сидишь, Сенченко? Быстро воевать за Крым! Быстро! А то, понимаешь, рассказывает он», – заявила Бондаренко.

Бондаренко напомнила, что благодаря таким постмайданным политикам, как Сенченко, на Украине началась гражданская война.

«Давайте вспомним наши обмены задержанными лицами. Мы кого на кого меняем? Украинцев на украинцев, да? Мы меняем украинцев на украинцев. Если бы мы воевали с Польшей, мы бы кого меняли – украинцев на поляков. Если мы воюем с Россией, почему мы не меняем украинцев на россиян? Поэтому, когда нам тут рассказывают вот эти вещи, война не закончится никогда.

Пока мы не скажем себе правду, что это гражданская война, она будет продолжаться бесконечно, и они постоянно будут в барышах – вот такие люди. Он приехал из Крыма, он тут недвижимость покупает. Я что, не знаю, где ты шлялся? Я не могу просто слушать эту чушь, когда сидят эти люди, которые работали комсомольцами, а потом перекрасились в националистов, и теперь сидят, умничают. Именно из-за таких, как вы не заканчивается война в стране. Именно из-за таких, как вы, которые лгут всем и себе в том числе», – добавила Бондаренко.

На это Сенченко снова стал заявлять о «российской оккупации» и пригрозил войной в Крыму.

«В Крыму доказан режим оккупации. Это желание Российской Федерации считать Крым аннексированным навсегда. Это оккупированная военной силой часть территории Украины, которая незаконно аннексирована. Если вы отдали Крым, то мы за Крым будем воевать», – сказал Сенчекнко.

«Так идите и воюйте. А вы, поджав хвост, первым бросили Крым и свалили оттуда. Защитники! Патриот, блин. Да, Сенченко, именно так. Вы же крымчанин – идите, автомат в руки и воюйте за Крым. Там точно есть «зеленые человечки»… Воюй за Крым иди, комсомолец. Комсомольский билет сдали, Сенченко? Хорошо вам здесь, в Киеве? Взяли, пожалуйста, пошли воевать за Крым», – жестко ответила ему Бондаренко.