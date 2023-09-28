Взяли пример с Украины: Поляки начинают кошмарить белорусское приграничье

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Польский вертолет дважды пересек белорусскую границу сегодня.

Об этом официально сообщило министерство обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Около 15.20 воздушное судно Польши пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров», – говорится в сообщении.

Сейчас ведомства устанавливают обстоятельства происшедшего. Белорусский МИД готовит соответствующую ноту.

Это не первый инцидент подобного рода. 1 сентября польский военный вертолет нарушил белорусскую границу в Берестовицком районе Гродненской области. Он двигался на предельно малой высоте залетел на территорию Белоруссии на глубину до 1200 метров.

1 августа Варшава обвиняла Минск в том, что белорусские вертолеты Ми-24 и Ми-8 пересекли польскую границу. Министерство обороны Белоруссии назвало эти обвинения надуманными и «сделанными польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».