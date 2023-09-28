Взяли пример с Украины: Поляки начинают кошмарить белорусское приграничье

Елена Острякова .  
28.09.2023 19:19
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Польский вертолет дважды пересек белорусскую границу сегодня.

Об этом официально сообщило министерство обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польский вертолет дважды пересек белорусскую границу сегодня. Об этом официально сообщило министерство обороны Белоруссии,...

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«Около 15.20 воздушное судно Польши пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров», – говорится в сообщении.

Сейчас ведомства устанавливают обстоятельства происшедшего. Белорусский МИД готовит соответствующую ноту.

Это не первый инцидент подобного рода. 1 сентября польский военный вертолет нарушил белорусскую границу в Берестовицком районе Гродненской области. Он двигался на предельно малой высоте залетел на территорию Белоруссии на глубину до 1200 метров.

1 августа Варшава обвиняла Минск в том, что белорусские вертолеты Ми-24 и Ми-8 пересекли польскую границу. Министерство обороны Белоруссии назвало эти обвинения надуманными и «сделанными польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».

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