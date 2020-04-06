«Взять деньгами!» – в Киеве предлагают бросить молиться на неработающие антироссийские санкции

06.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киеву пора перевести антироссийские санкции из разряда фетиша в предмет торга и, наконец, понять, что они не приведут к распаду РФ и не вернут Украине ни Крым, ни Донбасс.

Об этом говорится в ходе видеоанонса доклада по санкциям против РФ, опубликованного на YouTube-канале эксперта программы международной и внутренней политики «Украинского института будущего» Игоря Тышкевича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что стоит уяснить по санкциям: мотивацией главных игроков, то есть, США, ЕС, да и других – не является распад России, не является задушить Россию. Потому что риски от такой возможной геополитической катастрофы, а именно подобными терминами оперируют американские и европейские политики, слишком велики. Мотивация – влиять на российские элиты, как на отдельных представителей, так и на секторальные элиты и склонять РФ к компромиссам в области геополитики, области раздела сфер влияния на международных площадках.

Именно поэтому значительная часть антироссийских санкций – либо малоэффективны сами по себе, если брать в отрыве от других пакетов, либо РФ может адаптироваться к ним. Снова-таки, по причине, что при их введении идёт очень большой компромисс даже внутри элит ЕС и внутри элит США», – заявил Тышкевич.

Второй докладчик, эксперт-международник Илья Куса, также призвал Киев прекращать строить иллюзии вокруг эффективности антироссийских санкций.

«Каким образом ЕС пытается сейчас выйти на формат снятия санкций – через концепт так называемого прогресса. То есть, демонстрируется прогресс в вопросе, из-за которого были введены санкции и, таким образом, под этим соусом подаётся некое достижение договорённостей между Россией и ЕС, например, об ослаблении того или иного пакета санкций или его части.

В данном случае, если мы говорим о ситуации в Украине, это касается Минского формата, где должны продемонстрировать прогресс в вопросах, связанных с переговорами в ТКГ и ещё выше – в переговорах в Нормандском формате, которые потом будут использоваться для того, чтобы ЕС постепенно ослаблял санкции против России, таким образом, переоткрывая для себя российский рынок», – объяснил эксперт.

«Что надо сделать для того, чтобы Украина смогла максимально воспользоваться ситуацией с антироссийскими санкциями… Три простых способа. Первое: нужно перестать рассматривать санкции как KPI (Key Performance Indicator, ключевые показатели эффективности – ред.) для всей нашей внешней политики. Наша внешняя политика не зависит только от санкций. Успех санкций не равно успех внешней политики Украины или успех Украины как таковой.

Санкции не являются панацеей от всей этой ситуации с РФ, и они не закончат вооружённый конфликт, который мы имеем с Россией. Они не вернут Крым и не вернут Донбасс просто так, это нужно чётко зафиксировать и понимать. Санкции должны перейти из разряда фетиша, который мы сегодня часто имеем склонность развивать, в разряд инструмента. То есть, инструмент – предмет торга.

Поэтому, второе: Украина должна начать воспринимать санкции как нечто, что возможно предлагать в торгах с нашими западными партнёрами и в торгах вокруг ситуации с Россией, и не бояться это делать. Да, можно предлагать обменивать различные пакеты санкций, которые и так не являются эффективными, а некоторые и вовсе не являются эффективными и уже давно неактуальны, в обмен на какие-то бонусы, какие-то преимущества, которые может получить Украина от того же ЕС или США.

И третье: Украина должна выходить на новые рынки искать новых партнёров – это никогда не помешает, но в нынешней ситуации, особенно сейчас, когда мы имеем коронавирусную пандемию, когда мы имеем мировой экономический кризис, когда мы имеем турбулентность на мировых рынках, низкие цены на нефть, которые вызывают ещё большую неопределённость, когда мы имеем всё ещё достаточно опасный конфликт на Донбассе и неподконтрольный Крым – сейчас новые рынки всё ещё актуальны и особенно актуальны для Украины.

Поэтому нужно искать новых партнёров и нужно предлагать им, если санкции против России сохраняются, заменять ту продукцию, которая есть, которая под санкциями и которую может производить Украина вместо России», – рассуждает Илья Куса.