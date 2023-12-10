Взять Крым нам поможет разве что ядерное оружие – Арестович

Бывший обер-пропагандист Банковой, а ныне бежавший за границу Алексей Арестович подверг критике свежее заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что киевские власти имеют определенные «наработки», благодаря которым Крым вернется под контроль Киева в 2024 году.

Киевские власти делают победоносные заявления, однако захвату полуострова не поможет даже Шестой флот США, признал Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как никто другой я желал бы, чтобы это оказалось правдой, но я очень большой скептик. О чём может идти речь: первое, средства, позволяющие снести Крымский мост навсегда и сделать его невозобновляемым. Тогда Крым попадает в изоляцию, его начинают снабжать через корабли и суда. Второе, должен быть набор средств, которые изолируют Крым от кораблей и судов. И третье – это оружие, позволяющее наносить удары по самому Крыму настолько эффективно, что пребывание российской военной группировки в Крыму делается невозможным. У нас есть как бы и первое, и второе, и третье, но вопрос в размерах, эффективности и средствах противодействия со стороны РФ. А мы знаем, что РЭБ у них развивается ударными темпами, ПВО у них работает так же, как у нас, поэтому так вот что-то, что радикально изменит средства… Смотрите, он говорит: у нас есть технические средства, наработки, которые могут изменить ситуацию на отдельном направлении оперативного уровня. Ну, если бы у нас были такие средства, то можно было бы решить проблему, например, по дороге к Крыму, мы бы дошли до границ Крыма и начали доставать по Крыму уже самыми что ни на есть средствами, которые проще, дешевле, теми же «Химарсами», – обрисовал ситуацию Арестович.

Он называл заявление Умерова «громковатым».

«Громковатое в отношении перспектив, которые мы реально увидим. Что инспирировало Умерова заявить такие вещи, я не знаю. Конечно, мы все хотели бы, но в нашем распоряжении оказались средства, которые кажутся очень серьёзным аргументом на поле боя, но, честно говоря, таких чудес я за всю историю войн не припомню. Не было – не было, а потом – бац, средства, позволяющие не просто изменить, а изгнать противника с целого театра военных действий. Это нереально. Ядерное оружие, разве что», – добавил Арестович.

«К примеру, несколько авианосцев и подводная лодка с «Томагавками», – предложил украинская телепутана Василий Голованов (сначала работал на канала Медведчука, теперь обслуживает бандеровцев, – ред.).

«А, это да, если так, то безусловно. Если он договорился с Шестым флотом США. Но даже это всё было бы очень неоднозначно. Потому что прилетели, попали, куда, как – да, было бы серьёзно. Но, с другой стороны, сухопутную группировку как оттуда отжимать, выгонять физически? Это сложно. Это люди, которых надо штыком и гранатой изгонять, а не просто «Томагавками». А чем ответит противник? Он будет сидеть и ждать, пока полируют Крым, или будет какие-то свои меры предпринимать, которые позволят, например, политически разменять ситуацию или военным путём? Соблазнительно представлять войну как игру в одни ворота, они стоят, а мы их бьём. Но так не бывает», – ответил бывший сотрудник Зе-офиса.