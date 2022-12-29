Взят наводчик ВСУ, корректировавший удары по российскому тылу

29.12.2022  13:57 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Спецслужбы, Украина, Херсон


Российские спецслужбы задержали украинского агента, собиравшего сведения о российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-центр ФСБ.

Российские спецслужбы задержали украинского агента, собиравшего сведения о российской армии. Об этом, передает корреспондент...

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Взяли агента на территории Херсонской области.

«В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам», – отмечается в сообщении.

Собранные данные передавались кадровому сотруднику СБУ для последующей отправки ВСУ с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении 54-летнего гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в ФСБ.

«Сотрудники нашего Управления принимали в этом непосредственное участие под руководством коллег из центрального аппарата», – в свою очередь добавил крымские чекисты.

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