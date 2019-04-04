Взять Порошенко за жабры нужно уже в мае – чтобы он не спрятался за депутатский мандат – Портнов

04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко после своего поражения во втором туре выборов 21 апреля может попытаться консертировать свои 15 % галицкого электората в голоса за свою партию на осенних парламентских выборах, чтобы остаться в украинской политике и спрятаться от уголовной ответственности за депктатской неприкосновенностью, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такие опасения высказал в своем телеграм-канале бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Пятнадцать процентов Порошенко – это возможность дать ему шанс осенью спрятаться за депутатским мандатом. Поэтому, крайне важно прямо с первых дней мая начать расследования самых позорных преступлений Порошенко. Взяться нужно будет пока только за военное мародёрство. Приговора до выборов суд постановить не успеет.

Но правильное расследование и информационное освещение сделает Порошенко настолько токсичным, что исключит любую возможность преодоления его партией пятипроцентного барьера.

Это очень важно для смены политических элит и проведения комплексной программы возврата Украине украденных окружением Порошенко миллиардных активов”, – заявляет экс-чиновник.