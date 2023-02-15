Взят террорист, основавший «Украинский севастопольский корпус»

Анатолий Лапин.  
15.02.2023 12:33
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Россия, Терроризм, Украина, ФСБ


ФСБ выявила новые факты преступной деятельности задержанного ранее за подготовку к теракту 20-летнего жителя Севастополя.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемый призывал к убийству российских военных в соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ФСБ выявила новые факты преступной деятельности задержанного ранее за подготовку к теракту 20-летнего жителя...

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Несостоявшийся террорист создал радикальное движение «Украинский севастопольский корпус», в телеграм-канале которого публиковал призывы к терроризму и убийствам.

«Летом 2022 года гражданин совершил попытку поджога пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик», – говорится в сообщении.

По совокупности уголовных статей задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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