Взят террорист, основавший «Украинский севастопольский корпус»

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ФСБ выявила новые факты преступной деятельности задержанного ранее за подготовку к теракту 20-летнего жителя Севастополя.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемый призывал к убийству российских военных в соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несостоявшийся террорист создал радикальное движение «Украинский севастопольский корпус», в телеграм-канале которого публиковал призывы к терроризму и убийствам.

«Летом 2022 года гражданин совершил попытку поджога пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик», – говорится в сообщении.

По совокупности уголовных статей задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.