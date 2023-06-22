Взять всё и распродать: в Госдуме поспорили о приватизации

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Вот уже неделя, как завершился Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а в России все продолжают горячо обсуждать главную новость этого мероприятия – предложение о проведении новой приватизации.

С инициативой выступила глава Цетробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она считает, что в стране есть активы, которые можно приватизировать «без ущерба стратегическим интересам». Идею поддержал помощник президента РФ Максим Орешкин, который считает, что государство «должно выйти из неэффективных активов с пользой и выгодой для себя».

Глава «Сбербанка» Герман Греф полагает, что приватизация должна компенсировать потенциальное повышение налогов. В восторге и олигарх Олег Дерипаска.

«Без активного вовлечения частного сектора в экономическую жизнь страны нам вряд ли удастся преодолеть ограничения, возникшие в результате санкций, и увеличить экспортно-импортные операции с дружественными странами, чтобы обеспечить устойчивый рост экономики», – написал Дерипаска в своем тг-канале.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что приватизация «на повестке дня», но главное «не разбазаривать государственное добро за бесценок».

На этой неделе дискуссия о приватизации переместилась в парламент. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил ее сторонников с тараканами, вылезшими из всех щелей. Он обвинил сторонников приватизации в предательстве СВО и даже в «развязывании войны на ридной Украине».

«Сегодня предлагают очередную идею – распродать последнее, что есть в державе. Мне кажется, у них отказывает даже инстинкт самосохранения. Я ни разу не встречал в истории, чтобы в ходе войны кто-то предложил распродать последнее. Я хочу напомнить господину Грефу, господину Орешкину, господам, которые активно их поддержали, что у нас уже была приватизация. Мы потребовали расследовать, каким образом она завершилась. Счетная палата все проверила. Ваша собственность, граждане Союза, была распродана меньше 3% реальной стоимости», – заявил Зюганов журналистам в парламенте.

По его словам, в 90-годы прошлого века «заводы продавались по цене двух иномарок», и теперь всюду сидят иностранцы, а из 6 танковых заводов осталось полтора.

С парламентской трибуны с Зюгановым решил поспорить лидер ЛДПР Леонид Слуций. Он считает, что главного коммуниста ввели в заблуждение советники, а в приходе инвесторов, например, из арабских стран ничего опасного для России нет.

«Сегодня мы должны, наоборот, приветствовать те смелые страны и их лидеров, которые не боятся идти к нам сегодня, когда нас шельмуют и деформируют образ России в мире. Они не собираются у нас ничего отбирать, а мы не собираемся ничего отдавать, кроме каких-то долевых пакетов, где нам действительно нужны инвесторы, которые принесут национальной экономике несомненную пользу. Для таких правильных инвесторов дверь всегда будет открыта», – сказал Слуцкий.

Он считает, что внешняя приватизация могла бы поддержать доходы бюджета, а без нее невозможно будет повысить МРОТ в 2 раза к 2030 году.

«Подобные инициативы льют воду на мельницу врагов, которые не хотели бы, чтобы в страну кто-то приходил, инвестировал», – сказал Слуцкий.

Негативно на идею приватизации отреагировал мэр Москвы сергей Собянин, заявив, что в столице для этого подходящих объектов нет. А бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин назвал новую волну приватизации неактуальной.

Зато либеральный политолог Илья Гращенков считает новую приватизацию в России неизбежной, хотя в России есть и те, кто выступает за национализацию и огосударствление экономики.

«Я все-таки ставлю на приватизацию, потому что накопленную в стране дивидендную массу нужно куда-то девать. Каждый раз, когда ФСБ задерживает очередного полковника Захарченко и находит у него триллионы рублей в коробках из-под туфель, становится понятно, что таких денег в России очень много. Активы, лежащие сейчас под подушкой у крупных олигархов, с большой долей вероятности, лягут в основу новой более современной экономики. Люди, которые сейчас «сидят» на госкорпорациях, думается, с удовольствием бы стали их хозяевами», – написал Гращенков.

С тезисом о «болтающихся без дела триллионах «элитных» рублей» соглашается экономист Никита Кричевский. Он оценивает, что в крупнейших банках «висит» 9,4 трлн руб. или 25% всех вкладов, принадлежащих нескольким десяткам тысяч вкладчиков, и по которым нужно платить проценты (7,5% годовых). Плюс неучтенные деньги покоятся в «коробках из-под туфель».

«За границу эти деньги не выведешь, в ценные бумаги на манипулируемом фондовом рынке не вложишь, вот и решили что-нибудь прикупить. Конкуренция за активы будет жесткая. Психология нынешних российских «элит» такова, что вложить «подрезанное» на благие бизнес-начинания они органически не в состоянии. Но деньги все равно жгут карман», – пишет Кричевский.

Он полагает, что от возможной приватизации выиграет 0,1% бизнесменов, который затем покинет Россию.

«Если арбитр одобрит продажу госимущества вместо того, чтобы поменять менеджмент, значит, в стране что-то начало меняться – и в худшую сторону. Деньги уйдут в приватизированные активы, счета вновь наполнятся, вельможи свалят, а русский вновь окажется в дураках. Попомните мое слово», – резюмирует Кричевский.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев считает, что российские банки должны инвестировать свои «лишние деньги» в импортозамещение и восстановление новых регионов РФ.

«Наши банки хотят начать новую приватизацию. А ведь наши банки за первые три месяца этого года показали рекордные прибыли – почти триллион рублей. То есть банкам некуда девать деньги, и они решили прикупить «кусочек России». Причем, наверняка, те предприятия, которые и так хорошо работают, а не те, которые убыточные. Хорошо устроились. Банки должны встроиться в новую экономику. Во-первых, им должна быть поставлена четкая задача, в какие предприятия инвестировать, где еще нужно помочь с импортозамещением. Во-вторых, банковские сверхприбыли должны быть направлены на развитие наших новых регионов. Там много что нужно восстанавливать», – считает Гусев.

Его коллега по фракции «Справедливая Россия» Михаил Делягин тоже считает, что масштабная приватизация не имеет смысла с точки зрения интересов страны.

«Качество управления крупными корпорациями (в отличие от мелких кафешек), как это было многократно доказано, не зависит от формы собственности. Более того, госсобственность позволяет реализовывать долгосрочные стратегии, обеспечивая стратегическую устойчивость и свободу от алчности и страхов частных акционеров. Получить высокие доходы, когда покупатели знают, что вам позарез нужны деньги, нереально. Таким образом, смысл приватизации, как и в 90-е годы, это желание передать госсобственность в частные (а то и иностранные) руки, что с учётом культуры правящей нашей экономикой либерастии выглядит как вульгарное воровство», – заявил Делягин изданию «Кстати».