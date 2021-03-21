«Взять всю Украину»: В Госдуме призвали начинать полномасштабное наступление на Донбассе

21.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Правильной реакцией России на агрессию США должно начать полномасштабное наступление на Донбассе, которое приведет к полному захвату Украины.

Об этом в интервью youtube-каналу «Соловьевlive» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Надо заставить их принять на себя ответственность, допустим, на Украине. Там занять жесткую позицию, чтобы они посмотрели, что такое Россия. Начать там наступление. Пусть это будет ополчение, а мы поможем. Поставить их в жесткие условия и всю Украину взять. Показать, кто в доме хозяин. Это наше постсоветское пространство. Нужны силовые варианты, идеологические, пропагандистские, моральные. После того, как они перешли к таким оскорблениям, их уже не переломить. Я не исключаю, что они к нецензурной брани перейдут, чтобы совсем нас втоптать и вызвать недоумение у граждан России. Остановить можно одним – силовым моментом, что усиление России на западном направлении неминуемо», – сказал Жириновский.

Он также считает, что Россия должна начать на Украине диверсионную деятельность.

«Где-то войска подвести к западным границам, где-то установить дополнительные ракетные установки. Усилить диверсионную работу на территории Украины. Здесь действуют диверсанты по наводке СБУ. У нас полно офицеров, подготовленных в наших училищах и академиях», – сказал Жириновский.