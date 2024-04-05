Взятие Харькова сразу обвалит оборону ВСУ по всему фронту – эксперт

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Освобождение Харькова и области может обрушить весь фронт ВСУ на левобережье и помочь быстрее освободить ДНР и ЛНР.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде всего, конечно, нам с политической точки зрения надо освобождать российскую территорию. Потому что часть российской территории сейчас находится под оккупацией. Но когда мы говорим о том же Харькове – могут начать с него?.. Могут, потому что занятие Харькова и Харьковской области обеспечит моментальный прорыв и решение по освобождение Донецкой и небольшой части еще Луганской народных республик, и обрушение всей обороны», – заявил Фатигаров.