Взятие Харькова сразу обвалит оборону ВСУ по всему фронту – эксперт

Анатолий Лапин.  
05.04.2024 16:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 731
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Освобождение Харькова и области может обрушить весь фронт ВСУ на левобережье и помочь быстрее освободить ДНР и ЛНР.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобождение Харькова и области может обрушить весь фронт ВСУ на левобережье и помочь быстрее...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Прежде всего, конечно, нам с политической точки зрения надо освобождать российскую территорию. Потому что часть российской территории сейчас находится под оккупацией. Но когда мы говорим о том же Харькове – могут начать с него?.. Могут, потому что занятие Харькова и Харьковской области обеспечит моментальный прорыв и решение по освобождение Донецкой и небольшой части еще Луганской народных республик, и обрушение всей обороны», – заявил Фатигаров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть