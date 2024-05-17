Взятие Харькова станет приговором столичному Киеву – американский разведчик

Харьков важен тем, что взяв его, Россия сможет выдвинуться на Киев.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил экс-начальник отдела разведки Европейского командования США, полковник в отставке Джон Свит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению полковника, очень многое зависит от того, как сейчас будет развиваться наступление ВС РФ под Харьковом.

«Это последний рывок россиян к тому, чтобы добиться значительных результатов и попытаться захватить Харьков, второй самый большой город на Украине. Если они захватят Харьков, это может позволить им пойти вперед в направлении Киева.

Эта битва очень важна для обеих сторон войны. Если ВСУ смогут остановить россиян на Харьковщине и отбросить их за границы, это стало бы чрезвычайным месседжем для Запада и россиян», – рассуждал Свит.