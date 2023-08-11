«Взятие Харькова – стратегический замысел»: аналитики о битве за Купянск

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Тот факт, что в Купянск приехал главком Сухопутных войск Украины Александр Сырский, подтверждает, что украинские формирования на этом направлении оказались в сложной ситуации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, бывший полковник российского спецназа Анатолий Матвийчук.

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«Переброска Сырского говорит о том, что там действительно происходят далеко не позитивные для украинской армии события», – сказал Матвийчук «Московскому комсомольцу.

Он говорит, что на этом направлении противник просчитался.

«Харьковское направление украинцы почему-то оценивали как второстепенное, считали, что они там безраздельно господствуют, полагаясь на опыт прошлогоднего осеннего наступления. Они сосредоточились на Запорожском и Херсонском направлениях. Сейчас для нас под Купянском сложились благоприятные условия, мы развиваем наступление. Перехватили инициативу, действуем активнее, мобильнее, имеем превосходство в воздухе, в силах и средствах, особенно в тяжёлой технике. И, кстати, я хотел бы сказать, что мы могли бы и быстрее пробивать наступление. Но, по всей видимости, продвижение сдерживается желанием у наших военачальников сохранить жизни российских солдат. Сейчас мы медленно, но уверенно продвигаемся вперёд», – отметил полковник.

По его словам, для успешного сдерживания ВС РФ ВСУ нужно создавать полноценную группировку.

«Но без ввода дополнительных резервов это сделать невозможно. А таких резервов у ВСУ практически нет. Есть небольшое количество пехоты, в пределах 30 тысяч, но для неё нет техники, нет основных средств. Так что, я полагаю, что взятие Харькова – это наш стратегический замысел. И я думаю, что он будет в ближайшее время реализован», – утверждает Матвийчук.

При этом «Известия», ссылаясь на свои источники знакомые с ситуацией, пишут, что в настоящее время ВС РФ расширили плацдарм вокруг Купянска.

«Также российским силам удалось прорвать украинскую оборону еще в нескольких местах севернее города. Есть продвижения и на юге от Купянска. Но пока говорить о штурме города рано», – отмечается в статье.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин напомнил, что украинские власти в Купянском районе объявили эвакуацию населения.

«Это говорит о том, что на этом направлении наметились наши тактические успехи. И дай бог, чтобы они превратились в оперативно-тактические, потому что этот город имеет важное значение. В нем сходятся дороги на Славянск, на Харьков и дальше на те территории, которые мы оставляли прошлой осенью. Теперь мы заходим с флангов на группировку противника, которая находится в ДНР в районе Славянска и Краматорска, буквально нависнем над ней», – считает Дандыкин.

Он утверждает, что российские части продвигаются с минимальными потерями.

«Движению наших пехотных подразделений активно помогают авиация и артиллерия. ВФУ сейчас не могут найти достаточных резервов, чтобы преодолеть кризис под Купянском», – сказал эксперт.

По его мнению, время играет не на стороне ВСУ.

«В день они теряют минимум 700–800 человек, это значит, что выбивается один-два батальона. Силы тают на глазах. Оставшийся резервный корпус, который они хотят вводить, — это 30 тыс. от силы, его на все направления не хватит», – добавил Дандыкин.

Впрочем, к заявлениям об истощении резервов ВСУ следует относиться с осторожностью. Об их исчерпании многие российские эксперты заявляли еще летом прошлого года, но затем ВСУ провели успешное контрнаступление в Харьковской области, в результате которого им удалось продвинуться на 100 километров, а позже ВС РФ пришлось отступить из Херсона на левый берег Днепра.

Много говорилось и о том, что ВСУ сжигают стратегические резервы в зимних кровопролитных в боях за Артемовск. Тем не менее уже через несколько месяцев Украина перешла в наступление на юге и под тем же Артемовском.