Взявший гитлеровский позывной летчик признал, что в небе русские ракетоносцы неуязвимы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В настоящее время украинская армия не имеет возможности парализовать в воздухе российскую авиацию

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил пилот ВСУ Вадим Ворошилов, 12 октября потерявший свой самолет в Винницкой области в «воздушном бою» с дронами-камикадзе и получивший за это звание героя Украины от президента.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

У него поинтересовались, об уничтожении какой военной цели он мечтает.

«Могу перечислить три (улыбается): Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. Это именно те цели, которые угрожают нашим городам и мирному населению, но они не заходят в зону поражения наших тактических воздушных судов. Просто боятся. Коварно производят пуски по территории Украины. Сейчас вижу возможность их уничтожения, только когда они находятся на аэродромах (улыбается). Пока только такой путь. Но есть еще ударная авиация врага, которая работает над временно оккупированными территориями, и, если бы у нас была техническая возможность, мы бы полностью парализовали врага в украинском воздухе», –

Он полагает, что раскрыть потенциал украинской авиации на 100% помогут истребители западного типа, в частности F-16?

«Мы, конечно, можем рассматривать разные типы, например, Gripen, Eurofighter. Они наиболее устойчивы к нашей аэродромной инфраструктуре, но при этом не являются массовыми. Нет в мире, скажем, «вторичного рынка» таких судов. F-16 – один из самых массовых самолетов своего класса в мире. Поэтому мы сможем их обслуживать и, самое главное, благодаря нашим западным партнерам у нас не будет недостатка в средствах поражения. Это основные пункты, почему именно F-16. Если рассматривать время уже после победы, то есть многое выбирать. Конечно, есть самолеты, которые, я бы сказал, почти доведены до идеала в плане боевых возможностей. Это – F-22, F-35. Но сейчас очень сильно улучшит ситуацию и поможет нашим силам обороны в комплексе именно F-16», – убежден украинский пилот.

По его словам, подписание мирного договора с Россией станет лишь паузой, «во время которой будет перегруппировка сил.

«Когда враг накопит достаточное количество людей и техники, проанализирует все и снова нападет на нас. Если государство останется в таком формате, с таким политическим вектором, как сейчас. За победу я считаю ситуацию, когда, во-первых, у врага сменится власть и политика. В идеале победа – это распад империи. И конечно, обязательный пункт – восстановление территориальной целостности Украины, возвращение всех оккупированных территорий вместе с Крымом», – резюмировал летчик.

Отметим, что Ворошилов взял себе позывной «Karaya», который был у знаменитого гитлеровского аса Эриха Хартманна, получившего от Гитлера Железный крест.