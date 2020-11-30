Взыскание долга Москвой и китайский иск добьют Украину уже в 2021 году

30.11.2020, Киев, Игорь Петров

Иски России по «долгам Януковича» и китайской компании Beijing Skyrizon, инвестиции которой в «Мотор сич» были экспроприированы украинской властью, будут иметь серьезные последствия для Украины.

Об этом в эфире телеканала «Капитал» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть два интересных судебных процесса, которые могут иметь и быстрые последствия. Во-первых, процесс по долгам Януковича. В 2021 году будет приговор апелляционной инстанции высшего суда Лондона. Первую инстанцию Украина проиграла, сейчас ситуация находится в «подмороженном» состоянии, потому что Лондонский суд рассматривает сейчас дело пакистанской авиакомпании против британского туроператора, которое тоже связано по логике действий с украинским делом, и пока оно подморожено.

Но обещают к февралю закончить то рассмотрение, и ожидается приговор по Украине. А там Россия уже выставила с учетом штрафных санкций, просрочки и всего остального – сумму уже больше четырех миллиардов долларов. Раз. Это евробонды, то есть, ты или платишь, или подрываешь систему, если проигрываешь, а система – это очень серьезно.

Второй иск – это иск Beijing Skyrizon, китайской компании по «Мотор сич». Тоже интересный процесс. Эти вещи могут иметь серьезные последствия для наших госфинансов и, в принципе, для политики», – сказал Руслан Бортник.

Напомним, Китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина. На данный момент соответствующая претензия уже подана в Минюст.

В документе, который в юридической практике называется Notice of Investment Dispute, китайские инвесторы “Мотор Сич” заявляют о нарушении Украиной ее международных обязательств, закрепленных в Соглашении между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Китайские инвесторы из Skyrizon в 2016 г. приобрели 56% акций украинского предприятия авиационного моторостроения ПАО “Мотор Сич” (Запорожье). Однако на акции судом наложен арест по инициативе СБУ, а АМКУ не выдает разрешение на концентрацию. Также инвесторы указывают, что в течение 3-х лет не созываются общие собрания, не выплачиваются дивиденды, акционеры лишены возможности влиять на действия менеджмента.

Ущерб от сложившейся ситуации китайские инвесторы оценивают более, чем в 3,5 млрд долл. Представители Skyrizon призывают Украину начать с ними переговоры и прекратить деятельность органов украинской власти по отношению к ПАО “Мотор Сич” и его акционерам. В противном случае китайские инвесторы заявляют, что начнут арбитражное производство.

Дело о «долге Януковича» перед Россией на 3 млрд долларов рассматривает Верховный суд Великобритании. Правительство Украины в 2013 году выпустило облигации госзайма на сумму $3 млрд с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия. Выплаты по облигациям не произошло, поскольку Киев ввел мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе РФ. В феврале 2016 года Минфин РФ подал иск о взыскании задолженности с Украины.