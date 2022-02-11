Wall Street Journal задал провокационный вопрос Пушилину

11.02.2022  14:52 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Волынь, Дзен, Донбасс, Провокации, Украина
Новости Украины

Республики Донбасса не хотят провоцировать развязывание полномасштабных военных действий.

Об этом в ходе пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Вопрос от руководителя московского бюро «Wall Street Journal». Готова ли ДНР вести полномасштабную войну, чтобы стать частью России?» – спросили Пушилина.

«ДНР готова всё делать, чтобы у нас наступил мир. А развязывать войну, чтобы присоединиться к России – это, наверное, был бы не самый разумный путь с нашей стороны, учитывая, что мы знаем, что такое война, что такое человеческие жертвы, и что такое терять близких. И мы знаем, что такое восстанавливать экономику после того, как прошли боевые действия», – сказал руководитель республики.

Глава ДНР подчеркнул, что Донбасс – исконно русский регион, желающий вступить в состав России, однако не ценой развязывания полномасштабной войны.

«Поэтому этот вариант в такой интерпретации для нас наименее приемлем. Да, наши граждане видят себя как можно ближе к России. И любую возможность для этого используют. Да, с 2014 года наши устремления в сторону России не меняются.

Донбасс всегда был русским, русский язык всегда был для нас родным – на котором мы думаем, разговариваем, на котором говорили наши предки. У нас неизменно отношение к Великой Отечественной войне, к этим профашистским организациям и личностям – имеется в виду Бандера, Шухевич, и прочая нечисть. У нас это неизменно.

Но говорить, что для этого нужно развязать войну, чтобы вступить – это был бы не очень конструктивный шаг с нашей стороны», – резюмировал Пушилин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть