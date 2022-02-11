Wall Street Journal задал провокационный вопрос Пушилину

Республики Донбасса не хотят провоцировать развязывание полномасштабных военных действий.

Об этом в ходе пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ДНР готова всё делать, чтобы у нас наступил мир. А развязывать войну, чтобы присоединиться к России – это, наверное, был бы не самый разумный путь с нашей стороны, учитывая, что мы знаем, что такое война, что такое человеческие жертвы, и что такое терять близких. И мы знаем, что такое восстанавливать экономику после того, как прошли боевые действия», – сказал руководитель республики.

Глава ДНР подчеркнул, что Донбасс – исконно русский регион, желающий вступить в состав России, однако не ценой развязывания полномасштабной войны.

«Поэтому этот вариант в такой интерпретации для нас наименее приемлем. Да, наши граждане видят себя как можно ближе к России. И любую возможность для этого используют. Да, с 2014 года наши устремления в сторону России не меняются.

Донбасс всегда был русским, русский язык всегда был для нас родным – на котором мы думаем, разговариваем, на котором говорили наши предки. У нас неизменно отношение к Великой Отечественной войне, к этим профашистским организациям и личностям – имеется в виду Бандера, Шухевич, и прочая нечисть. У нас это неизменно.

Но говорить, что для этого нужно развязать войну, чтобы вступить – это был бы не очень конструктивный шаг с нашей стороны», – резюмировал Пушилин.