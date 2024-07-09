Washington Post поет дифирамбы Путину. Что бы это значило?

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Принадлежащее миллиардеру Джеффу Безосу американское издание Washington Post считает, что совместное появление на публике венгерского премьера Орбана и предсеателя КНР Си Цзиньпина стало «дипломатическим триумфом президента России Владимира Путина, который давно призывает к многополярному, незападному мировому порядку».

«Путин настаивал на том, что Запад, в частности США и Великобритания, несут ответственность за продолжение его войны в Украине, не оказывая давления на Киев, чтобы тот уступил его территориальным требованиям. Неожиданный визит Орбана в Китай состоялся всего за несколько часов до того, как Путин должен был принять премьер-министра Индии Нарендру Моди в ходе государственного визита в Москву», – говорится в публикации WP.

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Издание напоминает, что на встрече с Орбаном в Пекине Си заявил, что ценит усилия венгерского лидера по достижению политического решения войны на Украине, которую он назвал «конфликтом».

«Пекин отверг критику со стороны Украины, Европы и США по поводу своего решения пропустить проходивший в прошлом месяце в Швейцарии мирный саммит, заявив, что он не может принимать участие в переговорах, в которых Россия исключена. Вместо этого Китай вместе с Бразилией представил собственное предложение из шести пунктов, которое, по утверждениям китайских чиновников, получило поддержку десятков стран развивающегося мира», – говорится в публикации.

Российские чиновники и аналитики, на которых ссылаются на условиях анонимности урналисты газеты, говорят, что несмотря на дружеские отношения и дружбу «без границ» между Путиным и Си Цзиньпином, российский президент демонстрирует, что держит определенную дистанцию по отношению к Китаю. Только в прошлом месяце Путин посетил Северную Корею с визитом, который был «не очень хорошо принят в Пекине», пишет Washington Post.

«Когда мы стали полностью зависеть от Китая, внезапно появился визит в Северную Корею, а теперь еще и баланс с Индией… С помощью таких треугольников [Путин] может сбалансировать ситуацию, чтобы показать, что он не полностью подчинен», — приводит издание слова своего анонимного московского конфидента близкого к чиновничьим кругам.

Увеличение закупок Индией российских товаров, особенно нефти, помогло Москве выдержать жесткие экономические санкции Запада, введенные в ответ на вторжение в Украину, напоминает газета.

«Своим визитом к Путину Моди, переизбранный в прошлом месяце, нарушает индийскую традицию, согласно которой премьер-министр начинает новый срок с посещения соседней страны Южной Азии в качестве первого пункта назначения, что подчеркивает важность отношений между Индией и Россией и решимость Моди превратить Индию из региональной державы в глобального игрока», – добавляет «Вашингтон пост».

Для Моди Россия остается важнейшим источником оружия, энергии и космических технологий, которые нужны Индии для превращения в великую державу. Военные действия Путина в значительной степени финансируются за счет индийских закупок российских нефтепродуктов, которые с 2021 года выросли почти в 20 раз, а визит Моди укрепил международный авторитет Путина.

«Поездка, которая состоялась менее чем через месяц после того, как Моди был приведен к присяге на третий срок, дает ему шанс показать Путину, что Индия не слишком далеко ушла в лагерь Запада, даже когда американо-индийское сотрудничество достигло самого высокого уровня за последние десятилетия, говорят индийские аналитики», – утвержлает газета.

«Для Путина это очень важно. Это международное признание», — сказал WP один из российских чиновников на условиях анонимности. По его словам, подчеркивание отношений России с Индией также позволяет Путину усилить позиции России по отношению к Китаю.