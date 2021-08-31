Westinghouse и Зеленский собрались строить атомные блоки на Украине – эксперты в недоумении

31.08.2021 21:21 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

ГП НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse electric подписали меморандум о строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭС.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил у себя в Твиттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем – еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта – до $30 млрд», – написал Владимир Зеленский во время своего визита в США.

По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, речь может идти о строительстве нового блока, а не о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции, о чем постоянно пишут СМИ и говорят представители «Энергоатома».

Он отметил, что строительная готовность недостроенных блоков ХАЭС низкая.

«Если речь идет о том, чтобы установить там реактор не советского дизайна, то вряд ли это получится сделать. Вопрос в том, как поместить реактор в уже существующую конструкцию, в строительство которой уже вложены огромные суммы», – сказал он.

Ранее «Энергоатом» заключал меморандум с компанией Skoda, которая производит реакторы советского дизайна, и в рамках этого соглашения действительно можно было бы достроить блоки.

«Если речь идёт о строительстве блока американского дизайна, то у нас нет ни специалистов, которые могут такие блоки обслуживать, ни оборудовании, ничего для их строительства. Для блоков советского дизайна у нас, по крайней мере, есть специалисты, есть база, есть большое количество подрядчиков, которые производят оборудование разного рода. Всё это может быть применено в блоках советского дизайна. Поэтому я могу предположить, что речь идет о строительстве какого-то нового блока», – сказал он.

Не так давно «Энергоатом» и Westinghouse обсуждали сотрудничество по строительству новых энергоблоков АЭС в Украине с помощью технологии AP1000, и, вероятно, речь идет именно о таких блоках. По мнению Дмитрия Марунича это менее актуально, чем достройка уже существующих блоков.

«Для Украины актуальные вопросы настройки блоков на тех конструкциях, которые возведены еще в девяностых годах. Пока сложно давать какие-то оценки, давайте подождём публикации меморандума, чтобы стало ясно, что они вообще собираются строить», – отметил эксперт.

Компания Westinghouse сделала первую попытку зайти на рынок ядерного топлива Украины еще при Викторе Ющенко. В 2008 году с компанией был заключен контракт на поставку не менее 630 ТВС в течение 2011—2015 годов для поэтапной замены российского топлива на минимум трёх энергоблоках Южно-Украинской АЭС с ВВЭР-1000. Поставки топлива Westinghouse на Украину начались в 2011 году. 30 декабря 2014 года было подписано дополнительное соглашение с Westinghouse об увеличении объёмов поставок ядерного топлива на украинские АЭС. В 2018 году это соглашение было продлено. Соглашение предусматривает поставки ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных блоков.

О планах строительства атомных блоков на АЭС Украины Westinghouse ранее не заявляла.

В свою очередь шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович назвал данную сделку аферой века и выдвинул несколько серьёзных вопросов.

«Украинская сторона подписала с американской компанией Westinghouse Electric меморандум, предусматривающий строительство по ее технологии энергоблока Хмельницкой АЭС и впоследствии еще 4 блоков общей стоимостью до $30 млрд. Об этом сообщил во вторник президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в США. Эта «сделка века» тянет на аферу века. Мы же с нашими литовскими пациентами давно стали экспертами по мирному атому, у нас не могут не возникнуть вопросы. 1. Зачем Украине целых 4 (!) лишних энергоблока при деиндустриализации и депопуляции – критическом сокращении физических лиц и предприятий, потребляющих электроэнергию? 2. Хмельницкую АЭС строил Советский Союз, обслуживает «Росатом»… а новые энергоблоки будут строить американцы? Но так же нельзя! Мы это знаем по опыту литовской «Игналинки»: кто строил АЭС, тот ее и обслуживает. Иначе – “второй Чернобыль”. В том числе потому Литва Игналинскую АЭС и закрыла. Для предыдущего правительства консерваторов прекращение отношений с «Росатомом» было то самое пресловутое «обретение энергетической независимости». 3. То есть как такое может стать возможным на практике? Остановить советские энергоблоки и запустить вместо них американские? А на какие шиши? И, главное – зачем? См. вопрос 1.» – написал Носович.