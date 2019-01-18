Who is mr Poroshenko? Пророссийский торгаш или «индеец» с томосом
Точками невозврата в отношениях президента Украины Петра Порошенко с Кремлем стали получение томоса от константинопольского патриарха и провокация украинских плавсредств в Керченском проливе.
Об этом в эфире украинского телеканала ZIK заявил поддерживающий киевский националистический режим российский либеральный политолог Андрей Окара
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«Есть много людей, которые обвиняют Порошенко в пророссийскости. Что его противостояние с Кремлем это игры в индейцев, а на самом деле все не так. Но два фактора влияют на этот вопрос: томос и керченская проблема. Они имели для России такие тяжелые и неприятные последствия, что после этого я бы не стал обвинять Порошенко в пророссийскости, каким бы он ни был до этого», – сказал Окара.
С ним поспорил украинский политик Тарас Стецькив.
«Единственное, что задело Путина, – это томос. Все остальное у Путина с Петром Алексеевичем в порядке. Коммуникатор есть — Медведчук. Есть общие бизнес интересы. Порошенко для Путина – прогнозируемый человек, который боится воевать и готов договариваться, потому что имеет торгашескую природу», – сказал Стецкив.
Метки: Андрей Окара, Владимир Путин, Петр Порошенко, Тарас Стецкив
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