Why us?! – в США возмущаются, что Россия вдарила по их объекту на Украине
Армия России наносит удар по безопасности США на Украине, производя удары там, где американцы пытаются наладить выпуск вооружений.
Об этом эксперт по ПВО и ПРО Джон Харди заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Одним из недавних примеров является удар по украинской компании по производству БПЛА, которая работает с проектом «Артемис» подразделения военной разведки США. Это яркий пример того, что происходящее в Украине имеет последствия для безопасности здесь, дома, в США», – причитал Харди.
Он считает, что США должны пойти «на управляемый риск со своими собственными запасами» и направить системы ПВО на Украину.
«За последние несколько месяцев возможности Украины по противовоздушной и противоракетной обороне, которые были ограничены, еще больше сократились. Несмотря за западные санкции, Россия стабильно наращивает производство баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников-камикадзе типа «Шахед».
Северная Корея продолжает поставлять в Россию баллистические ракеты КН-23, которые стали точнее, благодаря помощи Москвы. Россия адаптировала свои беспилотники для борьбы с украинскими мобильными огневыми группами в радио-электронной борьбе. В результате Россия запускает не только больше таких беспилотников, но и больше из них достигают цели», – паниковал Харди.
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