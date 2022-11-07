Зима близко: украинцев призвали готовиться к испражнениям в пакеты

07.11.2022  09:39 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, ЖКХ, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

В преддверии зимы жильцам украинских многоквартирных необходимо запасаться дровами и строить туалеты на улице

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский эксперт по энергетике Андрей Закревский, которого цитирует «Газета по-украински».

В преддверии зимы жильцам украинских многоквартирных необходимо запасаться дровами и строить туалеты на улице...

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«Всем украинцам сейчас нужно иметь необходимый запас. Минимальный объем воды, которым нужно запастись сразу при отключении света, это 12 литров. Лучше, чтобы это была бутилированная вода, которая не портится. Понадобятся пакеты для мусора. Канализация не будет работать, поэтому ходить в туалет придется в пакет, одетый в унитаз. Запасы пищи и воды следует иметь на три-четыре дня», – предупреждает Закревский.

По его словам, пригодятся продукты, которые долго сохраняются и дают энергию: сахар, шоколад, конфеты.

«Из выключенного холодильника все продукты следует перенести на балкон, чтобы не испортились и они, и холодильник», – добавляет эксперт.

Он призывает жителей многоквартирных домов объединяться.

«В первую очередь — построить туалеты на улице и купить дрова. Кроме этого, ОСМД должно обязательно иметь два электрогенератора: дизельный и бензиновый. Это позволит жителям обесточенных домов заряжать телефоны», – говорит Закревский.

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