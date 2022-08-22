Wizz Air испугался: проукраинский бойкот заставил авиакомпанию отменить рейсы из Москвы в Абу-Даби

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Новости Украины

Европейский лоукостер Wizz Air временно приостанавливает на неопределенный срок ранее обьявленное возобновление рейсов из Москвы в Абу-Даби.

Как пишет Reuters, это сделано из-за масштабной кампании травли лоукостера и призывов к бойкоту со стороны сторонников антироссийских санкций.

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В частности, в своем заявлении об отложении возобновления рейсов компания не упоминает критику в социальных сетях, аргументируя свое решение «ограничением в цепочке поставок отрасли».

Также Wizz Air заявила, что рейсом будет управлять ее предприятие из Абу-Даби, которое является зарегистрированным перевозчиком в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​работает в соответствии с правилами страны Персидского залива.

Ранее ПолитНавигатор сообщал, что Wizz Air Abu Dhabi, дочерняя компания Wizz Air в Объединенных Арабских Эмиратах, решила возобновить полеты в Россию. По словам представителей компании, решение является ответом на растущий спрос со стороны пассажиров.

«Авиакомпания возобновляет свою работу в Москве, чтобы удовлетворить спрос на путешествия для пассажиров, желающих летать в Россию и из России в столицу ОАЭ. Все национальные авиакомпании ОАЭ сейчас осуществляют прямые рейсы в Россию», – сообщили неделю назад в компании-перевозчике.

В то же время представитель Wizz Air отметил, что другие дочерние компании, Wizz Air Hungary и Wizz Air UK, в настоящее время полетов в Россию не совершают, поскольку рейсы из Великобритании и стран Евросоюза в Москву запрещены