«Я без голых вечеринок не могу» – комик-русофоб фальшиво радуется, что изгнан из России

Елена Острякова.  
29.12.2023 20:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1282
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, экстремизм


Стендап-комик Идрак Мирзализаде, пребывание которого в России признано нежелательным, считает, что он находится в лучшем положении, чем его друзья в России, потому что может устраивать «голые вечеринки».

Об этом он заявил в интервью русофобскому телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, пребывание которого в России признано нежелательным, считает, что он находится в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Я за границей имею больше возможностей устраивать «голые вечеринки» – в любой стране, а они не могут устраивать такие вечеринки. Но по факту у меня свои трудности, у них свои. И мы все как-то справляемся с этим. Но это ненормально, когда «голые вечеринки» запрещены. Я бы не хотел жить в стране, где запрещены «голые вечеринки». Получается, разрешены только вечеринки в верхних нарядах. Это скучно», – сказал Мирзализаде.

Мирзализаде бежал из Азербайджана, а потом и из Белоруссии, спасаясь от призыва в армию. В марте 2021 года он получил вид на жительство в России.

30 июля 2021 Мирзализаде в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube произнес фразу о любви русских к фекалиям. Позже он утверждал, что это шутка.

Сейчас он утверждает, что путешествует с концертами по всему миру, но произносить свои шутки в эфире «Дождя» отказался, мотивируя это тем, что зрители должны купить записи его концертов.

В прошлом году Мирзализаде устроил аукцион во время концерта на Бали, на котором продал свой аннулированный вид на жительство в РФ за 15 тысяч долларов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть