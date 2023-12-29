«Я без голых вечеринок не могу» – комик-русофоб фальшиво радуется, что изгнан из России

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Стендап-комик Идрак Мирзализаде, пребывание которого в России признано нежелательным, считает, что он находится в лучшем положении, чем его друзья в России, потому что может устраивать «голые вечеринки».

Об этом он заявил в интервью русофобскому телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я за границей имею больше возможностей устраивать «голые вечеринки» – в любой стране, а они не могут устраивать такие вечеринки. Но по факту у меня свои трудности, у них свои. И мы все как-то справляемся с этим. Но это ненормально, когда «голые вечеринки» запрещены. Я бы не хотел жить в стране, где запрещены «голые вечеринки». Получается, разрешены только вечеринки в верхних нарядах. Это скучно», – сказал Мирзализаде.

Мирзализаде бежал из Азербайджана, а потом и из Белоруссии, спасаясь от призыва в армию. В марте 2021 года он получил вид на жительство в России.

30 июля 2021 Мирзализаде в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube произнес фразу о любви русских к фекалиям. Позже он утверждал, что это шутка.

Сейчас он утверждает, что путешествует с концертами по всему миру, но произносить свои шутки в эфире «Дождя» отказался, мотивируя это тем, что зрители должны купить записи его концертов.

В прошлом году Мирзализаде устроил аукцион во время концерта на Бали, на котором продал свой аннулированный вид на жительство в РФ за 15 тысяч долларов.